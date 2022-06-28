В РФ решили присоединить Донецкую область, названа дата "референдума", — мэрия Мариуполя

По словам Петра Андрющенко, оккупационные администрации получили инструкции о подготовке мест для проведения "референдума" и комиссий.

Референдум, на котором будет решаться вопрос о насильственном присоединении Донецкой области, состоится 11 сентября 2022 года. Оккупационные администрации получили указание готовить места для проведения так называемого голосования. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Оккупационные администрации получили указание подготовить места для проведения "референдума" и "комиссии по проведению", — говорится в сообщении Андрющенко. Инструкции были переданы комитетам самоорганизации населения.

"Готовят подвести под праздник освобождения Донбасса от нацистских захватчиков, одновременно с советским "Днем города Мариуполь". Символизм во всем", — отметил советник мэра.

Напомним, что о готовящемся со стороны Кремля референдуме в конце прошлого месяца заявлял и советник главы ОП Алексей Арестович. По его словам, 11 сентября состоится референдум о восстановлении мини-СССР. Согласно прогнозам чиновника, такое "волеизъявление" может пройти в Херсонской и Запорожской областях и Беларуси. Причем дата выбрана неслучайно — чтобы наступить на больную мозоль американцев.

Ранее Фокус сообщал, что российский олигарх Олег Дерипаска заявил, что уничтожение Украины может быть колоссальной ошибкой. Также, по его словам, в ближнесрочной перспективе не предвидится смена режима в России: ни Михаил Фридман, ни Петр Авен, ни Михаил Ходорковский не возьмутся за оружие и не поедут на танках в Брянск.