Российские войска обстреляли Криворожскую ТЭС из ствольной артиллерии, — глава облсовета

Оккупанты ударили по Криворожскому району из ствольной артиллерии и попали по Великой Костромке и Зеленодольску. Среди прочего, пострадала Криворожская ТЭС.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал, что российские войска атаковали территорию Криворожской ТЭС. Об этом сообщается в Telegram-канале чиновника.

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"Помимо ракетных обстрелов, днем оккупанты ударили по Криворожскому району из ствольной артиллерии. Попали по Зеленодольску и по Великой Костромке <…> Также российские оккупационные войска нанесли удар по территории Криворожской ТЭС, которая находится на территории Зеленодольска. Последствия устанавливаются", — заявил он, добавив, что в результате один мужчина получил осколочные ранения ноги.

Лукашук также напомнил, что во вторник, 28 июня, ВС РФ атаковали Днепр. Одна из ракет попала в здание автотранспортной компании, на территории которой были повреждены почти 30 автомобилей, несколько боксов, одноэтажные постройки и ангар. Еще одна ракета попала в промышленное предприятие.

По данным представителей ОВА, также в Днепре была разрушена железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие.

Оккупанты выпустили по территории области в общей сложности шесть крылатых ракет. Наши ПВО сбили четыре ракеты морского базирования "Калибр": три над Синельниковским районом, еще одну — над Днепром.

Ранее Фокус сообщал, что появилось первое видео массированного ракетного обстрела Днепра. Опубликованные кадры показали, что дом сотрясла взрывная волна, из-за чего в нем частично вылетели окна. Видео "прилета" ракеты запечатлели камеры.

Напомним, что в России решили присоединить Донецкую область, уже названа дата т.н. "референдума". Сотрудникам оккупационной администрации передали инструкции относительно подготовки мест для проведения "волеизъявления".