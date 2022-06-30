Білорусь уже надає підтримку Росії, — Дуда

Олександр Лукашенко може відкрито і не виступити проти України, але не заважатиме російським військам і далі обстрілювати нашу країну зі своєї території.

Білорусь стала військовим округом РФ і допомагає Володимиру Путіну вбивати українців. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на саміті НАТО в Мадриді 30 червня.

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"Білорусь стала ще одним російським військовим округом або частиною західного військового округу РФ", — сказав президент Польщі.

Він також додав, що країна вже надає підтримку Російської Федерації та допомагає її військовим убивати українців.

Окрім цього, польський президент висловив свою думку щодо білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

"Я не скажу, що відчуваю небезпеку з боку режиму Лукашенка. Небезпека існує, вона є реальною, і це небезпека з боку Росії", — уточнив політик.

Дуда також оцінив ризики того, що Білорусь розпочне самостійну гру й офіційно оголосить війну Україні.

"Я не думаю, що влада Білорусі та білоруське суспільство вирішать вступити у війну", — уточнив Дуда.

Нагадаємо, білоруська армія організувала навчання та створила оперативне командування в прикордонних районах із Україною. Угруповання розтягнуте від Київської області до західних кордонів, і так уже другий місяць.

Дії супроводжуються гучними заявами самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Наприклад, на початку червня він припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну.

А раніше Фокус писав про те, що в Білорусі громадянам почали масово вручати повістки у військкомати. До центрів комплектування особового складу викликають чоловіків, жінок, а також тих, хто не придатний до військової служби.