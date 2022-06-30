Беларусь уже оказывает поддержку России, – Дуда

Александр Лукашенко может открыто и не выступить против Украины, но не будет мешать российским войскам и дальше обстреливать нашу страну со своей территории.

Беларусь стала военным округом РФ и помогает Владимиру Путину убивать украинцев. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО в Мадриде 30 июня.

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"Беларусь стала еще одним российским военным округом или частью западного военного округа РФ", — сказал президент Польши.

Он также добавил, что страна уже оказывает поддержку Российской Федерации и помогает ее военным убивать украинцев.

Кроме этого, польский президент высказал свое мнение по поводу белорусского диктатора Александра Лукашенко.

"Я не скажу, что чувствую опасность со стороны режима Лукашенко. Опасность существует, она реальна, и это опасность со стороны России", – уточнил политик.

Дуда также оценил риски того, что Беларусь начнет самостоятельную игру и официально объявит войну Украине.

"Я не думаю, что власти Беларуси и белорусское общество решат вступить в войну", — уточнил Дуда.

Напомним, белорусская армия организовала учения и создала оперативное командование в приграничных районах с Украиной. Группировка растянута от Киевской области до западных границ и так уже второй месяц.

Действия сопровождаются и громкими заявлениями самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. К примеру, в начале июня он предположил, что белорусским войскам, возможно, придется воевать за Западную Украину.

А раньше Фокус писал о том, что в Беларуси гражданам начали массово вручать повестки в военкоматы. В центры комплектования личного состава вызывают мужчин, женщин, а также тех, кто не пригоден к военной службе.