В Беларуси гражданам начали массово вручать повестки в военкоматы, — СМИ (фото)

В центры комплектования личного состава вызывают мужчин, женщин, а также тех, кто не пригоден к военной службе.

В Беларуси военнообязанным гражданам массово отправляют повестки для прибытия в военкомат. Об этом пишет местное издание "Зеркало".

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По данным журналистов, повестки получают как мужчины, так и женщины. Более того, явиться в военкомат требуют даже от непригодных к военной службе граждан.

В комментарии журналистам жители приграничной с Украиной Гомельской области рассказывают, что повестки присылали на работу через факсы.

"Моим бывшим коллегам вручили повестки и даже тем, кто не служил. На "Химволокне" больше 1000 повесток раздали. Приходили повестки на ЦКК и "Беларуснефть". Также медики подписали бумаги о невыезде из страны", — рассказал собеседник из города Светлогорск.

В повестках, которые массово приходят военнообязанным гражданам, не указано, по какой причине их вызывают в местные военкоматы. За наявку жителям Гомельской области угрожают уголовной ответственностью и упоминают статью 345 в УК Беларуси, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.

"Сборы связаны с учениями в Гомельской области, собственно говоря, поэтому меня и вызвали. Формируют команды из уже отслуживших. Пока на данном этапе все спокойно, собрали команду — и по домам. То есть тут срочности никакой нет, просто убедиться, что все на месте", — рассказал в комментарии журналистам другой собеседник.

Помимо этого, как пишет издание "Зеркало", повестки получают военнообязанные граждане из Витебской, Гродненской и Могилевской областей. Людей либо вызывают на военные учения, либо для сверки данных в военкоматах. Офицер запаса из Минска рассказал, что во время общения с комиссарами у него уточняли, не изменились ли его размеры одежды и обуви.

Журналисты издания "Зеркало" решили лично проверить информацию о рассылке повесток и обратились в военкоматы Гомельской области под видом обычных граждан. Руководство одного из центров комплектования заявило, что Беларусь является "мирной страной" и людей не планируют отправлять на войну в Украину. Более того, собеседник в ходе разговора заявил, что с территории Гомельской области не запускали ни одной ракеты в сторону украинских городов.

"Мы ни к чему не готовимся. Не волнуйтесь, это плановые учения, которые были запланированы еще в начале года… У нас сейчас идут мобилизационные учения и учения территориальной обороны. Могут на две недели направить, могут на три. Вы звоните в тот военкомат, в который повестка пришла. Это плановые учения. У нас никого не отправляют вообще (в Украину — ред.)", — добавил представитель военкомата Гомельской области.

[ + – ] В Беларуси массово отправляют повестки военнообязанным гражданам [ + – ] В Беларуси массово отправляют повестки военнообязанным гражданам

Напомним, ранее Генштаб ВСУ предупреждал, что власти Беларуси могут объявить скрытую мобилизацию военнообязанных граждан в Гомельской и Брестской областях, которые граничат с Украиной.

Также Фокус в своей статье рассказывал, что армия Беларуси активно готовится к вторжению в Украину.