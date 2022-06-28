Все очень серьезно: армия Беларуси активно готовится к вторжению, — военный эксперт

Константин Машовец объяснил, какими ресурсами обладает белорусская армия, чем она может быть опасной для ВСУ и по каким направлениям способна ударить.

Военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец проанализировал угрозы, исходящие от вооруженных сил Беларуси. Он подчеркнул, что сейчас их вторжение в Украину расценивается как маловероятное. Однако вероятность такого развития событий все время растет, так как руководство страны хоть и понимает все риски для себя в случае вступления в войну, тотально зависит от Москвы, которая активно подталкивает к этому.

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"Воевать Минску придется не потому, что так хочется ему самому, а потому, что этого хотят в Кремле", — отметил Машовец.

Поэтому военный эксперт считает правильным оценить угрозы для Украины со стороны соседнего государства. Он уверен, что вторжение может пройти только при взаимодействии с российской армией и призывает относиться к рискам серьезно, без шапкозакидательских настроений.

Какие силы армия РФ сосредоточила в Беларуси

По словам эксперта, сейчас количество российских военнослужащих на территории Беларуси оценивается приблизительно в 1,5 тыс. человек. В основном это ракетчики, обслуживающие зенитно-ракетные (С-300, С-400) и оперативно-тактические комплексы ("Искандер-М"). Также там находятся летчики и авиатехники, в распоряжении которых около 6-8 единиц многоцелевых истребителей типа Су-35С, до 10 ударных вертолетов типа Ка-52 и транспортных типа Ми-8/17МТШ, и сводная тактически-инструкторская группа, состоящая из военнослужащих 76-й десантно-штурмовой дивизии и Главного управления Генштаба РФ.

Какими ресурсами обладает армия Беларуси

Константин Машовец отмечает, что численность вооруженных сил РБ составляет порядка 45-48 тыс. военнослужащих. В мобилизационном резерве числится 290 тыс. человек, из них 120 тыс. — аналог украинской ТрО.

При этом военно-политическое руководство Беларуси активно проводит мобилизационные мероприятия.

"Например, до 1-2 июля идут неоднократно продленные так называемые "мобилизационные учения", под прикрытием которых осуществляется вполне себе реальное мобилизационное развертывание белорусской армии: повестки разносят уже тысячами", — подчеркнул Машовец. — Кроме того две недели назад началась массовая расконсервация вооружений и военной техники на основных базах, складах хранения".

Поэтому предполагается, что численность вооруженных сил может увеличиться до 80-85 тыс. военнослужащих, плюс 20-25 тыс. могут быть мобилизованы во второй очереди.

Армия состоит из двух видов войск — сухопутных и ВВС+ПВО, а также отдельных родов войск:

силы специальных операций;

транспортные войска;

территориальные войска.

По словам военного эксперта, командование ВС Беларуси располагает до 8 БТгр в двухчасовой готовности к вводу в бой и еще 7-8 БТгр — в суточной, а также до 8 отдельных тактических групп реактивной и ствольной артиллерии, из которых половина также находится в двухчасовой готовности к использованию.

"При этом следует оценивать резервный компонент, которым может оперировать командование белорусской армии на том или ином направлении, как условные 4 БТГр, — отметил константин Машовец. — Подчеркиваю, это без учета результатов мобилизационного развертывания, которое уже началось. Скорее всего, после отмобилизования эти цифры вполне возможно будет удвоить".

Как белорусскую армию могут использовать в войне

Эксперт предполагает, что военное командование сформирует, по крайней мере, три отдельных группировки белорусских войск на двух самостоятельных операционных направлениях, одно из которых будет главным, а второе "вспомогательным": скорее всего, это будут Ровенско-Волынское и Киевское направление.

В случае вторжения ввод в бой белорусских формирований будет поддержан в оперативном и материально-техническом отношении ВС РФ, в том числе с использованием российской боевой авиации.

[ + – ] Вторжение в Украину наверняка будет поддержано российской авиацией Фото: AP Photo

"На мой, глубоко субъективный взгляд, следует ожидать попытки белорусского военного командования реализовать сценарий проведения наступательной оперативно-тактической операции, имеющей целью выход на рубеж Луцк — Ровно, с перерезанием двух ключевых коммуникаций: трассы Киев-Чоп и трассы Киев — Ковель, — отметил Машовец. — Для выполнения этой задачи наверняка будут развернуты две тактические группы. Одна в районе Брест — Кобрин, вторая в районе Пинск — Столин. Удары будут наносится по сходящемся направлениям. Первое — по дирекции Ратне — Ковель — Луцк, второе — по дирекции Дубровица — Володимирец — Маневичи тоже на Луцк".

Еще одна группировка белорусских войск может проводить отвлекающие действия на Киевском или Черниговском направлениях с ближайшей задачей выйти на линию Неданчичи — Днепровское, ну или же прорваться в район Давидки — Залесье.

"Вполне вероятно, что белорусские войска будут это осуществлять при поддержке двух-трех российских БТГр, переброшенных из Брянской области перед самым началом вторжения", — предполагает эксперт.

Когда может начаться вторжение со стороны Беларуси

Константин Машовец считает, что российско-белорусские группировки войск будут готовы к началу активных наступательных действий не раньше чем через 3-4 недели.

"Нет никакого сомнения, что момент и размах этого удара будет обязательно согласован и увязан с оценкой обстановки в генеральном штабе ВС РФ, — уверен военный эксперт. — Как только россияне сообщат своим белорусским "товарищам", что "момент настал" — украинские резервы исчерпаны, а возможности к сопротивлению Украины уже якобы на грани — вот тогда белорусская армия и попробуют пойти вперед".

Машовец считает, что не стоит рассчитывать на то, что белорусские военнослужащие будут саботировать приказ командования начать боевые действия.

"Они несомненно выполнят приказ Лукашенко, а многие даже бегом, — уверен он. — Культивируемый на протяжении многих лет в рядах ВС РБ тезис о "воинском братстве с россиянами" дал достаточно многочисленные всходы".

Чем сейчас занята белорусская армия

По словам эксперта, военное командование Беларуси сейчас проводит серию учений, под видом которых проходят реальные мероприятия по оперативному и мобилизационному развертыванию своих войск.

До 2 июля продлили учения по "проверке сил реагирования", в том числе с практической отработкой экипажами Миг-29, Су-25, Як-130 и Л-39. Десантно-штурмовые и воздушно-десантные подразделения из состава 38-й ДШБР и 103-й ВДБР отрабатывают специфические практические действия, например, действия в составе вертолетного десанта, захват и удержание важного объекта в тылу противника, скрытая переправа через водное препятствие, действия в авангарде наступающей тактической группировки войск и т.д.

На базе 85-й бригады связи прошли сборы специалистов с привлечением офицеров органов управления связи, командиров подразделений и начальников связи частей и соединений, преподавателей военных вузов. 22-25 июня прошло практическое развертывание системы скрытого управления войсками, в том числе — узлов связи и полевых органов управления.

[ + – ] Во время учений российские инструкторы обучают десантников ВС Беларуси

Под видом учений тыла ряд подразделений и частей транспортных войск, а та же ряда тыловых подразделений и центров нарастили оперативные возможности за счет частичного доукомплектования личным составом, пополнения техническими средствами с баз и складов хранения вооружений и военной техники.

В рамках мобилизационных учений только на территории Гомельской области планируется "в учебных целях" призвать до 850 военнообязанных, в Брестской области — не менее 1200. В обеих областях военное командование проводит практические мероприятия по формированию так называемого "народного ополчения" — сил и средств ТрО.

В приграничной полосе с государственной границей Украины развернуто до 6 БТГр, которые якобы усиливают охрану и оборону белорусской границы, а по факту готовятся действовать в авангарде будущих ударных группировок белорусских войск.

На определенных направлениях в высшую степень боевой готовности переведены силы и средства сразу нескольких погранотрядов и погрангрупп государственного пограничного комитета РБ. Например, Брестской погрангруппы, Пинского погранотряда, Мозырского погранотряда и Гомельской погрангруппы.

Инструкторами из 76-й ДШД и ГУ Генштаба ВС РФ, в том числе носителями украинского языка, проводится курс занятий с личным составом бригад 38-й отдельной десантной штурмовой бригады и 5-й отдельной бригады специального назначения по обучению действиям на территории Украины.

"Ко всему прочему, военно-политическое руководство Беларуси, судя по всему, активно оказывает РФ материально-техническую и военно-техническую поддержку, — подчеркивает Машовец. — С ж/д-станции "Минск — Степянка", начиная с 24 июня в сторону территории РФ было отправлено не менее двух эшелонов с боеприпасами по 20-24 вагона каждый".

Напомним, президент Владимир Зеленский обратился к белорусам и рассказал, что Беларусь втягивают в войну против Украины даже активнее, чем это было в феврале и весной. По его словам, в Кремле уже все решили за белорусских граждан.

Советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что в Беларуси пока не создан "ударный кулак", который позволил бы начать вторжение в Украину. Он заверил, что 70% белорусов не хотят воевать.