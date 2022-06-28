Все дуже серйозно: армія Білорусі активно готується до вторгнення, — військовий експерт

Костянтин Машовець пояснив, які ресурси має білоруська армія, чим вона може бути небезпечною для ЗСУ і по яких напрямках здатна вдарити.

Військовий експерт, координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець проаналізував загрози, що походять від збройних сил Білорусі. Він наголосив, що зараз їхнє вторгнення в Україну розцінене як малоймовірне. Проте ймовірність такого розвитку подій постійно зростає, оскільки керівництво країни хоч і розуміє всі ризики для себе в разі вступу у війну, тотально залежить від Москви, яка активно підштовхує до цього.

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"Воювати Мінську доведеться не тому, що так хочеться йому самому, а тому, що цього хочуть у Кремлі", — зазначив Машовець.

Тому військовий експерт вважає за правильне оцінити загрози для України з боку сусідньої держави. Він упевнений, що вторгнення може пройти тільки в разі взаємодії з російською армією і закликає ставитись до ризиків серйозно, без шапкозакидальних настроїв.

Які сили армія РФ зосередила в Білорусі

За словами експерта, зараз кількість російських військовослужбовців на території Білорусі оцінюється приблизно у 1,5 тис. осіб. Здебільшого це ракетники, які обслуговують зенітно-ракетні (С-300, С-400) та оперативно-тактичні комплекси ("Іскандер-М"). Також там знаходяться льотчики та авіатехніки, в розпорядженні яких близько 6-8 одиниць багатоцільових винищувачів типу Су-35С, до 10 ударних гелікоптерів типу Ка-52 та транспортних типу Мі-8/17МТШ, а ще зведена тактично-інструкторська група, що складається з військовослужбовців 76-ї десантно-штурмової дивізії та Головного управління Генштабу РФ.

Які ресурси має армія Білорусі

Костянтин Машовець зазначає, що чисельність збройних сил РБ становить близько 45-48 тис. військовослужбовців. У мобілізаційному резерві налічується 290 тис. осіб, з них 120 тис. — аналог української ТрО.

Водночас військово-політичне керівництво Білорусі активно проводить мобілізаційні заходи.

"Наприклад, до 1-2 липня йдуть неодноразово продовжені так звані "мобілізаційні навчання", під прикриттям яких здійснюється цілком реальне мобілізаційне розгортання білоруської армії: повістки розносять уже тисячами, — наголосив Машовець. — Крім того, два тижні тому почалася масова розконсервація озброєнь і військової техніки на основних базах, складах зберігання".

Тому передбачається, що чисельність збройних сил може збільшитись до 80-85 тис. військовослужбовців, плюс 20-25 тис. можуть мобілізувати у другій черзі.

Армія складається з двох видів військ — сухопутних та ВПС+ППО, а також окремих родів військ:

сили спеціальних операцій;

транспортні війська;

територіальні війська.

За словами військового експерта, командування ЗС Білорусі має в своєму розпорядженні до 8 БТГ у двогодинній готовності до введення в бій і ще 7-8 БТГ — у добовій, а також до 8 окремих тактичних груп реактивної та стовбурової артилерії, з яких половина також знаходиться у двогодинній готовності до використання.

"Водночас слід оцінювати резервний компонент, яким може оперувати командування білоруської армії на тому чи іншому напрямку, як умовні 4 БТГ, — зазначив Костянтин Машовець. — Наголошую, це без урахування результатів мобілізаційного розгортання, яке вже почалося. Найімовірніше, після відмобілізування ці цифри цілком можливо буде подвоїти".

Як білоруську армію можуть використати у війні

Експерт припускає, що військове командування сформує принаймні три окремі угруповання білоруських військ на двох самостійних операційних напрямках, одне з яких буде головним, а друге "допоміжним": найімовірніше, це будуть Рівненсько-Волинський та Київський напрямки.

У разі вторгнення введення в бій білоруських формувань підтримають в оперативному та матеріально-технічному відношенні ЗС РФ, зокрема з використанням російської бойової авіації.

[ + – ] Вторгнення в Україну, напевно, підтримають російською авіацією Фото: AP Photo

"На мій, глибоко суб'єктивний погляд, слід очікувати на спроби білоруського військового командування реалізувати сценарій проведення наступальної оперативно-тактичної операції, яка має на меті вихід на кордон Луцьк — Рівне, з перерізанням двох ключових комунікацій: траси Київ — Чоп та траси Київ — Ковель, — зазначив Машовець. — Для виконання цього завдання, напевно, розгорнуть дві тактичні групи. Одна в районі Брест — Кобрин, друга в районі Пінськ — Столин. Удари завдаватимуть по напрямку, який зійшовся. Перше — по дирекції Ратне — Ковель — Луцьк, друге — по дирекції Дубровиця — Володимирець — Маневичі теж на Луцьк".

Ще одне угруповання білоруських військ може проводити відволікальні дії на Київському чи Чернігівському напрямах із найближчим завданням вийти на лінію Неданчичі — Дніпровське, ну або прорватися в район Давидки — Залісся.

"Цілком імовірно, що білоруські війська це здійснюватимуть за підтримки двох-трьох російських БТГ, перекинутих із Брянської області перед початком вторгнення", — припускає експерт.

Коли може початися вторгнення з боку Білорусі

Костянтин Машовець вважає, що російсько-білоруські угруповання військ будуть готові до початку активних наступальних дій не раніше як за 3-4 тижні.

"Немає жодного сумніву, що момент і розмах цього удару буде обов'язково узгоджений і пов'язаний з оцінкою ситуації в генеральному штабі ЗС РФ, — упевнений військовий експерт. — Як тільки росіяни повідомлять своїм білоруським "товаришам", що "момент настав" — українські резерви вичерпані, а можливості до опору України вже нібито на межі — ось тоді білоруська армія спробує піти вперед".

Машовець вважає, що не варто розраховувати на те, що білоруські військовослужбовці саботуватимуть наказ командування розпочати бойові дії.

"Вони безсумнівно виконають наказ Лукашенка, а багато хто навіть бігом, — упевнений він. — Теза, що культивується протягом багатьох років у лавах ЗС РБ, про "військове братство з росіянами" дала досить численні паростки".

Чим зараз зайнята білоруська армія

За словами експерта, військове командування Білорусі зараз проводить серію навчань, під виглядом яких відбуваються реальні заходи щодо оперативного та мобілізаційного розгортання своїх військ.

До 2 липня продовжили навчання з "перевірки сил реагування", зокрема з практичним відпрацюванням екіпажами Міг-29, Су-25, Як-130 та Л-39. Десантно-штурмові та повітряно-десантні підрозділи зі складу 38-ї ДШБР і 103-ї ВДБР відпрацьовують специфічні практичні дії, наприклад, дії у складі вертолітного десанту, захоплення та утримання важливого об'єкта в тилу противника, прихована переправа через водну перешкоду, дії наступного тактичного угруповання військ тощо.

На базі 85-ї бригади зв'язку пройшли збори фахівців із залученням офіцерів органів управління зв'язку, командирів підрозділів та начальників зв'язку частин та з'єднань, викладачів військових вузів. 22-25 червня пройшло практичне розгортання системи прихованого управління військами, зокрема — вузлів зв'язку та польових органів управління.

[ + – ] Під час навчань російські інструктори навчають десантників ЗС Білорусі

Під виглядом навчань тилу ряд підрозділів та частин транспортних військ, а та ж ряду тилових підрозділів та центрів наростили оперативні можливості внаслідок часткового доукомплектування особовим складом, поповнення технічними засобами з баз та складів зберігання озброєнь та військової техніки.

У межах мобілізаційних навчань тільки на території Гомельської області планується "з навчальною метою" призвати до 850 військовозобов'язаних, у Брестській області — не менш як 1200. В обох областях військове командування проводить практичні заходи щодо формування так званого "народного ополчення" — сил та засобів ТрО.

У прикордонній смузі з державним кордоном України розгорнуто до 6 БТГ, які буцімто посилюють охорону та оборону білоруського кордону, а за фактом готуються діяти в авангарді майбутніх ударних угруповань білоруських військ.

На певних напрямках у вищий ступінь бойової готовності переведені сили та засоби відразу кількох прикордонних загонів та прикордонних груп державного прикордонного комітету РБ. Наприклад, Брестської прикордонної групи, Пінського прикордонного загону, Мозирського прикордонного загону та Гомельської прикордонної групи.

Інструктори з 76-ї ДШД та ГУ Генштабу ЗС РФ, зокрема носії української мови, проводять курс занять з особовим складом бригад 38-ї окремої десантної штурмової бригади та 5-ї окремої бригади спеціального призначення з навчання діям на території України.

"До всього іншого, військово-політичне керівництво Білорусі, зважаючи на все, активно надає РФ матеріально-технічну та військово-технічну підтримку, — наголошує Машовець. — Із залізничної станції "Мінськ — Степ'янка", починаючи з 24 червня у бік території РФ відправлено не менш як два ешелони з боєприпасами по 20-24 вагони кожен".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звернувся до білорусів і розповів, що Білорусь втягують у війну проти України навіть активніше, ніж це було в лютому та навесні. За його словами, у Кремлі вже все вирішили за білоруських громадян.

Радник глави МВС Вадим Денисенко заявив, що в Білорусі поки не створено "ударного кулака", який дозволив би розпочати вторгнення в Україну. Він запевнив, що 70% білорусів не бажають воювати.