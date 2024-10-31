На випадок війни з РФ: у ЄС закликали громадян зробити запаси їжі, деталі

Мешканцям ЄС рекомендують запастися їжею тривалого зберігання, водою та ліками мінімум на 72 години у випадку війни чи катаклізму. Також європейцям слід купити ліхтарики і радіоприймач з батарейками.

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Жителям Європейського Союзу рекомендують зробити запаси їжі та речей першої потреби на випадок війни або іншої великої надзвичайної ситуації. Про це йдеться у звіті про цивільну та військову готовність Європи, написаному радником президента Єврокомісії та експрезидентом Фінляндії Саулі Нііністьо, пише видання Newsweek.

Журналісти пишуть з посиланням на текст звіту, що ЄС не був готовий ні до пандемії COVID-19, ні до агресії Росії проти України, і що йому необхідно перейти "від реакції до проактивної готовності". У рамках цієї стратегії ЄС має порадити домогосподарствам бути готовими до самозабезпечення протягом мінімум 72 годин у разі надзвичайної ситуації.

В тексті також є рекомендації державам-членам "надати своїм громадянам вказівки щодо накопичення запасів, евакуації та доступу до екстрених служб". Згідно з проведеним опитуванням для звіту, громадянами ЄС повинні подумати про накопичення запасів їжі з довготривалим зберіганням, а також мати воду, ліки, ліхтарики, батарейки та радіоприймач з портативним живленням.

Хоча у звіті російська агресія не називається єдиною можливою загрозою, але вона вказана як головна.

"У нас немає чіткого плану щодо того, що робитиме ЄС у разі збройної агресії проти держави-члена. Загроза війни, яку представляє Росія для європейської безпеки, змушує нас розглядати це як важливий елемент нашої готовності, не підриваючи працювати над підготовкою до інших серйозних загроз", — йдеться у звіті.

У звіті зазначається, що розширення прав і можливостей громадян має бути "ядром" комплексної стратегії готовності, і що блок має підвищувати обізнаність і заохочувати стратегію самозабезпечення серед населення ЄС. Також в цьому документі рекомендуються збільшити бюджет Євросоюзу на 20% для посилення безпеки та реагування на кризи, а також збільшити обмін розвідувальними даними між країнами-членами Союзу.

Журналісти зазначають, що документ об'ємом на 165 сторінок був представлений президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн цього тижня.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як може розвиватися конфлікт між Росією та ЄС до 2030 року. Війна, розпочата Кремлем у центрі Європи, спровокувала дебати про майбутнє і про те, до чого призведе настільки масштабне протистояння.

Також ми писали про те, що Шарль Мішель закликав Європу перейти в режим "воєнної економіки". За його словами, Росія не зупиниться в Україні, а Європа, повинна вміти говорити не лише мовою дипломатії, а й мовою сили.