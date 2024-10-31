На случай войны с РФ: в ЕС призвали граждан сделать запасы еды, детали

Жителям ЕС рекомендуют запастись едой длительного хранения, водой и лекарствами минимум на 72 часа в случае войны или катаклизма. Также европейцам следует купить фонарики и радиоприемник с батарейками.

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Жителям Европейского Союза рекомендуют сделать запасы еды и вещей первой необходимости на случай войны или другой крупной чрезвычайной ситуации. Об этом говорится в отчете о гражданской и военной готовности Европы, написанный советником президента Еврокомиссии и экс-президентом Финляндии Саули Ниинистьо, пишет издание Newsweek.

Журналисты пишут со ссылкой на текст отчета, что ЕС не был готов ни к пандемии COVID-19, ни к агрессии России против Украины, и что ему необходимо перейти "от реакции к проактивной готовности". В рамках этой стратегии ЕС должен посоветовать домохозяйствам быть готовыми к самообеспечению в течение минимум 72 часов в случае чрезвычайной ситуации.

В тексте также есть рекомендации государствам-членам "предоставить своим гражданам указания по накоплению запасов, эвакуации и доступа к экстренным службам". Согласно проведенному опросу для отчета, гражданами ЕС должны подумать о накоплении запасов пищи с долговременным хранением, а также иметь воду, лекарства, фонарики, батарейки и радиоприемник с портативным питанием.

Хотя в отчете российская агрессия не называется единственной возможной угрозой, но она указывается как главная.

"У нас нет четкого плана относительно того, что будет делать ЕС в случае вооруженной агрессии против государства-члена. Угроза войны, которую представляет Россия для европейской безопасности, заставляет нас рассматривать это как важный элемент нашей готовности, не подрывая работать над подготовкой к другим серьезным угрозам", — говорится в отчете.

В отчете отмечается, что расширение прав и возможностей граждан должно быть "ядром" комплексной стратегии готовности, и что блок должен повышать осведомленность и поощрять стратегию самообеспечения среди населения ЕС. Также в этом документе рекомендуются увеличить бюджет Евросоюза на 20% для усиления безопасности и реагирования на кризисы, а также увеличить обмен разведывательными данными между странами-членами Союза.

Журналисты отмечают, что документ объемом в 165 страниц был представлен президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен на этой неделе.

Напомним, Фокус писал о том, как может развиваться конфликт между Россией и ЕС до 2030 года. Война, начатая Кремлем в центре Европы, спровоцировала дебаты о будущем и о том, к чему приведет столь масштабное противостояние.

Также мы писали о том, что Шарль Мишель призвал Европу перейти в режим "военной экономики". По его словам, Россия не остановится в Украине, а Европа, должна уметь говорить не только на языке дипломатии, но и на языке силы.