"Ударний кулак" не створили: у МВС оцінили загрози з боку армії Білорусі

Вадим Денисенко вважає, що без відкриття білоруського фронту російській армії буде важко досягти успіху на Донбасі. Водночас 70% білорусів не хочуть воювати проти України.

Радник глави МВС Вадим Денисенко в коментарі виданню "Страна" повідомив, що білоруська армія поки не має "ударного кулака" для наступу на Україну. На його думку, найбільша загроза з боку Білорусі — диверсійно-розвідувальні групи.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Станом на зараз у Білорусі не створено "ударного кулака", який дозволив би їм почати рухатися в бік України. Як і раніше, найбільша загроза зараз — створення ДРГ", — повідомив Денисенко.

За його словами, на прикордонних територіях із боку Білорусі зосереджена відносно невелика кількість особового складу білоруської армії — близько 4 тисяч солдатів, проте українська сторона продовжуватиме стежити за накопиченням сил поблизу своїх кордонів.

Також Денисенко вважає, що на загрозу ймовірного вступу білоруських збройних сил у війну на території України впливають два прямо протилежні процеси. З одного боку, без відкриття білоруського фронту російській армії важко досягти успіху на Донбасі. З іншого боку, як вважає радник, 70% білорусів не хочуть брати участь у війні проти України.

"Так що Лукашенко тут дуже скутий. Чи зможе Путін знайти аргументи для Лукашенка, поки що сказати складно", — зазначив Денисенко.

Радник глави МВС також прокоментував заяви президента РФ Володимира Путіна щодо розміщення на території Білорусі російських ракет "Іскандер-М", які можуть нести ядерні боєголовки. На думку Денисенка, це лише спроби з боку Путіна залякати Захід.

"Нічого подібного тут не буде. Головне — стежити, чи набирається в білорусів достатньо війська й ударної техніки, щоб почати напад на територію України. Поки що цього немає", — підсумував Денисенко.

Важливо

Путін ламає Лукашенка. Як Білорусь втягується у війну против України

Важливо

Іскандер-М. Чи дасть Путін ядерну зброю Білорусі

Нагадаємо, 25 червня в Санкт-Петербурзі відбулася зустріч президентів Володимира Путіна й Олександра Лукашенка, під час якої обговорювалися питання постачання "Іскандерів-М" у Білорусь. Лукашенко під час обговорення заявив, що Мінськ має бути готовий застосувати в разі потреби "найсерйознішу зброю".

Як повідомило німецьке видання Die Welt, Росія на сьогодні не має в розпорядженні достатніх сил для широкомасштабного наступу в Україні. На думку оглядачів, російська армія з початком війни ослабла, а на заміну загиблим приходять погано навчені солдати.