"Усі питання щодо Союзної держави узгоджені", — Путін на зустрічі з Лукашенком

Також Путін пообіцяв передати Лукашенку "Іскандери-М", які можуть використати балістичні та крилаті ракети.

Сьогодні відбулася зустріч президентів РФ і Білорусі в Костянтинівському палаці у Санкт-Петербурзі в день 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між країнами. Обговорювали питання від постачання добрив до постачання "Іскандерів-М" до Білорусі. Також "узгодили" всі питання щодо Союзної держави Білорусі та Росії. Про це повідомляє ТАРС.

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Путін заявив, що питання, пов'язані з будівництвом Союзної держави, узгоджені профільними відомствами.

"У полі нашого зору залишаються питання, пов'язані з будівництвом Союзної держави. Тут у нас практично між профільними відомствами все узгоджено — питання лише в реалізації всіх намічених цілей", — заявив Путін.

А Лукашенко під час обговорення питання політики сусідів, а саме Польщі та Литви, яку він назвав "політикою на конфронтацію", заявив, що "ми повинні бути готові до всього, навіть до застосування найсерйознішої зброї для того, щоб захистити нашу Вітчизну від Бреста до Владивостока".

І попросив Путіна розглянути можливість дзеркальної відповіді на польоти авіації НАТО з ядерною зброєю біля кордонів Білорусі, той, у свою чергу, заявив, що поки що в цьому немає потреби. Адже безпека Білорусі буде забезпечена зокрема завдяки переданим російською стороною комплексам "Іскандер-М". Але про безпеку Путін пообіцяв подбати. Причому до списку країн, про які він вирішив піклуватися, він включив і деякі країни ОДКБ.

"Я з вами повністю згоден, що подбати про безумовне забезпечення нашої безпеки, безпеки Союзної держави, а може, й інших країн ОДКБ, ми зобов'язані", — повідомив Путін.

І забезпечення безпеки Білорусі полягатиме не лише в постачаннях "Іскандерів-М", а й у дообладнанні білоруських літаків Су-25 на авіаційних заводах у Росії та початку підготовки пілотів.

Нагадаємо, ще до вторгнення ЗС РФ на територію України Олександр Лукашенко заявляв, що Україна може увійти до Союзної держави з Росією та Білоруссю через 15 років. Також він заявляв, що до складу цієї "держави" можуть увійти країни Середньої Азії, наприклад Туркменістан.