"Все вопросы по Союзному государству согласованы", — Путин на встрече с Лукашенко

Также Путин пообещал передать Лукашенко "Искандеры-М", которые могут использовать баллистические и крылатые ракеты.

Сегодня прошла встреча президентов РФ и Беларуси в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, в день 30-летия установления дипломатических отношений между странами. Обсуждали вопросы от поставок удобрений до поставок "Искандеров-М" в Беларусь. Также "согласовали" все вопросы по Союзному государству Беларуси и России. Об этом сообщает ТАСС.

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Путин заявил, что вопросы, связанные со строительством Союзного государства – согласованы профильными ведомствами.

"В поле нашего зрения остаются вопросы, связанные со строительством Союзного государства. Здесь у нас практически между профильными ведомствами все согласовано – вопрос только в реализации всех намеченных целей", — заявил Путин.

А Лукашенко во время обсуждения вопроса политики соседей, а конкретно, Польши и Литвы, которую он назвал "политикой на конфронтацию", заявил, что "мы должны быть готовы ко всему, даже к применению самого серьезного оружия для того, чтобы защитить наше Отечество от Бреста до Владивостока".

И попросил Путина рассмотреть возможность зеркального ответа на полеты авиации НАТО с ядерным оружием у границ Беларуси, тот, в свою очередь, заявил, что пока в этом нет необходимости. Ведь безопасность Беларуси будет обеспечена в том числе благодаря переданным российской стороной комплексам "Искандер-М". Но о безопасности Путин пообещал позаботиться. Причем в список стран, о которых он решил заботится, он включил и некие страны ОДКБ.

"Я с вами полностью согласен, что позаботиться о безусловном обеспечении нашей безопасности, безопасности Союзного государства, а может быть, и других стран ОДКБ, мы обязаны", — сообщил Путин.

И обеспечение безопасности Беларуси будет заключаться не только в поставках "Искандеров-М", но и в дооборудовании белорусских самолетов Су-25 на авиационных заводах в России. И начать подготовку пилотов.

Напомним, еще до вторжения ВС РФ на территорию Украины, Александр Лукашенко заявлял, что Украина может войти в Союзное государство с Россией и Беларусью через 15 лет. Также он заявлял, что в состав данного "государства" могут войти страны Средней Азии, например Туркменистан.