Украина объединится с Беларусью и РФ в одно государство, — Лукашенко

В "Союзное государство", по мнению президента Беларуси, также войдут и другие страны бывшего СССР из-за "экономической необходимости".

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина может войти в "Союзное государство" с Россией и Беларусью через 15 лет. Об этом он сказал в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

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Лукашенко также считает, что объединиться с Россией в будущем могут также страны Средней Азии.

"Вы знаете, Беларусь уже там (в "Союзном государстве", — ред.). Думаю, что для Казахстана был хороший урок (антиправительственные протесты в январе — ред.). Если вы говорите – срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок. Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, я думаю, в силу своей необходимости экономической, тоже присоединятся", – сказал Лукашенко.

Через некоторое время Владимир Соловьев опубликовал у себя на канале в Telegram информацию о том, что якобы из-за публикации этого фрагмента интервью, Лукашенко внесли в базу сайта "Миротворец" как "пособника пророссийских террористов и российских захватчиков". На самом деле главу Беларуси внесли в этот список 3 сентября 2020 года за "сотрудничество с пророссийскими террористическими организациями, участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины" и т.д.

Позже Соловьев заметил свою ошибку.

Отметим, "Союзное государство" — название проекта объединения России и Беларуси в единое образование с единым парламентом, валютой, правительством, законодательством и символикой. Это "государство" безуспешно пытаются создать с 1990-х годов: Договор о создании "Союзного государства" был подписан еще в 1999 году. За это время РФ и Беларусь смогли унифицировать только налоговое и таможенное законодательство. Работа над созданием "СГ" заметно активизировалась в 2021 году. Осенью Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали "декрет Союзного государства" и утвердили 28 новых программ интеграции.

Как ранее писал Фокус, Лукашенко заявил о намерениях вернуть Украину в "лоно нашего славянства". По его мнению в конфликте РФ с Украиной виноват Запад, который пытается "утопить в крови российско-украинское братство".

Напомним, в эти дни в Беларуси проходят военные учения "Союзного государства", в ходе которых армии обеих стран отрабатывают сценарий войны с Украиной.