Лукашенко пообещал вернуть Украину в "лоно славянства" (видео)

По словам президента Беларуси, Запад пытается утопить в крови российско-украинское братство, которое своими корнями уходит вглубь веков, поэтому его важно сохранить.

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с обращением к народу и парламенту, в ходе которого он заявил о намерениях вернуть Украину в лоно "нашего славянства". Об этом стало известно из прямой трансляции выступления.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам президента, Украина обязательно вернется, ведь связь с ней является основой общей безопасности и выживания. По его мнению Запад пытается "утопить в крови российско-украинское братство". Само братство уходит своей историей в глубину веков, поэтому его важно сохранить.

"Братство намного выше, чем надуманные образы и политические амбиции. Наши неразрывные связи — основа общей безопасности и выживания, поэтому мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства", — заявил Лукашенко.

Также белорусский президент дал совет своему народу. Он предложил белорусам "ковыряться в земле", чтобы "дури было меньше в голове". В Беларусь, по словам Лукашенко, хлынули все: из России, с Запада, из Украины. Люди покупают и живут на участках. Россиян президент поблагодарил за приезд в Беларусь. Участки, по словам Лукашенко покупают медленно, но скоро будет все выкуплено.

"Я же вас призываю: возьмите, ковыряйтесь на этой земле, дури будет меньше в наших головах, ковидом болеть не будем", — заявил президент.

[ + – ] Выступление Лукашенко

Напомним, Александр Лукашенко заявил о том, что сейчас решается судьба человечества из-за угрозы ядерной войны. Планета может этого не выдержать. Также президент назвал два условия начала войны — прямая агрессия против Беларуси, а второй — нападение на Россию.