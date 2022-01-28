Будут отстаивать священную землю: Лукашенко назвал два условия начала войны (видео)

По словам Александра Лукашенко, сотни тысяч российских войск вместе с белорусским народом будут защищать его страну в случае агрессии против Минска.

Война будет возможна в двух случаях, сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко в обращении к парламенту. Видео его выступления доступно на YouTube информагентства БелТА.

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Первый вариант, который спровоцирует начало войны — это прямая агрессия и горячая война против Беларуси. По словам президента, "все как один, и даже те, кто не хочет" в Беларуси встанут на защиту своего отечества.

Именно сейчас, считает Лукашенко, настал момент, когда нужно отстоять независимость страны.

"И второй момент, когда быть войне, и Беларусь будет в ней участвовать — если на нашего союзника, Российскую Федерацию, осуществят непосредственное нападение и такая же агрессия будет совершена против территории Российской Федерации", — продолжил белорусский лидер.

Также он пригрозил коллективному Западу сотнями тысяч российских войск, которые с таким же количеством белорусов "будут отстаивать священную землю".

Напомним, что в последнее время в политических кругах обсуждалось возможное вторжение РФ в Украину с территории Беларуси. В Госдепе США предупредили Лукашенко, что он получит жесткий ответ Запада в таком случае, также будут пересмотрены группировки сил НАТО, граничащих с РБ.

В МИД Беларуси отреагировали на информацию о вторжении России в Украину с территории их страны. По словам дипломатов, это "набор фантазий и страшилок", а в США только нагнетают обстановку.