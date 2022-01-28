Відстоюватимуть священну землю: Лукашенко назвав дві умови початку війни (відео)

За словами Олександра Лукашенка, сотні тисяч російських військ разом із білоруським народом захищатимуть його країну в разі агресії проти Мінська.

Війна буде можлива у двох випадках, повідомив білоруський лідер Олександр Лукашенко у зверненні до парламенту. Відео його виступу є на YouTube інформагентства БелТА.

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Перший варіант, який спровокує початок війни, – це пряма агресія та гаряча війна проти Білорусі. За словами президента, "усі як один, і навіть ті, хто не хоче" в Білорусі стануть на захист своєї вітчизни.

Саме зараз, вважає Лукашенко, настав момент, коли треба відстояти незалежність країни.

"І другий момент, коли бути війні, і Білорусь братиме в ній участь — якщо на нашого союзника, Російську Федерацію, здійснять безпосередній напад і така ж агресія буде вчинена проти території Російської Федерації", — продовжив білоруський лідер.

Також він пригрозив колективному Заходу сотнями тисяч російських військ, які з такою ж кількістю білорусів "відстоюватимуть священну землю".

Нагадаємо, що останнім часом у політичних колах обговорювалося можливе вторгнення РФ до України з території Білорусі. У Держдепі США попередили Лукашенка, що він отримає жорстку відповідь Заходу в такому разі, також буде переглянуто угруповання сил НАТО, що межують із РБ.

У МЗС Білорусі відреагували на інформацію про вторгнення Росії в Україну з території їхньої країни. За словами дипломатів, це "набір фантазій і страшилок", а в США лише нагнітають обстановку.