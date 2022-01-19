"Набір фантазій та страшилок": Білорусь відреагувала на чутки про вторгнення РФ в Україну з її боку

Дипломати назвали звинувачення Державного департаменту США "набором фантазій та страшилок" та звинуватили американців у "нагнітанні обстановки".

У МЗС Білорусі назвали заяву Держдепу США про можливість нападу Росії на Україну з їхньої території та розміщення на території Білорусі ядерних сил РФ "дивовижним набором фантазій та страшилок". Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Республіки Білорусь Анатолій Глаз.

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У МЗС Білорусі вважають, що такими заявами США намагається виправдати свої незаконні дії та взяти реванш за свої провали останнього часу.

"Американська сторона на системній основі в останні тижні різними способами вкидає брехню в інформаційний простір. Цілком зрозуміло, що вона це робить для нагнітання обстановки, внесення напруженості зокрема туди, де її немає. Стандартна тактика. Це потрібно США для виправдання низки своїх незаконних" дій та реваншу за всі відверті провали останнього часу", — зазначив Глаз.

У відомстві також запевнили, що з території Білорусі ніколи не виходитиме загроза, і ця норма навіть внесена до проєкту Конституції.

Також у МЗС Білорусі переконані, що джерелом дестабілізації обстановки в регіоні є не Російська Федерація чи Білорусь, а постійне нарощування військової присутності західних країн за периметром їхніх кордонів.

Нагадаємо, раніше представниця Держдепартаменту США Гізер Наверт заявила на брифінгу, що Росія збирається розмістити війська в Білорусі на підставі спільних військових навчань, але може потенційно напасти на Україну з півночі. У Вашингтоні стурбовані проведенням спільних російсько-білоруських навчань на території Білорусі, які заплановані на лютий.

Також Наверт зазначила, що запропоновані зміни до конституції Білорусі, які можуть бути ухвалені найближчим часом, включають формулювання, яке може бути витлумачене як шлях до розміщення гарнізонних військ на території Білорусі, що відкриває Росії, зокрема і ядерні сили РФ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з дипломатами в посольстві США в Києві також заявив, що Росія може розпочати нову атаку в "дуже короткі терміни".

У свою чергу, в МЗС Росії пообіцяли не вживати жодних дій, які загрожуватимуть Україні.