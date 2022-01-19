"Набор фантазий и страшилок": Беларусь отреагировала на слухи о вторжении РФ в Украину с ее стороны

Дипломаты назвали обвинения Государственного департамента США "набором фантазий и страшилок" и обвинили американцев в "нагнетании обстановки".

В МИД Беларуси назвали заявление Госдепа США о возможности нападения России на Украину с их территории и размещения на территории Беларуси ядерных сил РФ "удивительным набором фантазий и страшилок". Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь Анатолий Глаз.

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В МИД Беларуси считают, что такими заявлениями США пытается оправдать свои незаконные действия и взять реванш за свои провалы последнего времени.

"Американская сторона на системной основе в последние недели различными способами вбрасывает ложь в информационное пространство. Совершенно ясно, что она это делает для нагнетания обстановки, внесения напряженности в том числе туда, где ее нет. Стандартная тактика. Это нужно США для оправдания ряда своих незаконных действий и реванша за все откровенные провалы последнего времени", — отметил Глаз.

В ведомстве также заверили, что с территории Беларуси никогда не будет исходить угроза, и эта норма даже внесена в проект Конституции.

Также в МИД Беларуси убеждены, что источником дестабилизации обстановки в регионе является не Российская Федерация или Беларусь, а постоянное наращивание военного присутствия западных стран по периметру их границ.

Напомним, ранее представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила на брифинге, что Россия собирается разместить войска в Беларуси под предлогом совместных военных учений, но может потенциально напасть на Украину с севера. В Вашингтоне обеспокоены проведением совместных российско-белорусских учений на территории Беларуси, которые запланированы на февраль.

Также Науэрт отметила, что предлагаемые изменения в конституцию Беларуси, которые могут быть приняты в ближайшем времени, включают формулировку, которая может быть истолкована как открывающая России путь к размещению гарнизонных войск на территории Беларуси, в том числе и ядерных сил РФ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с дипломатами в посольстве США в Киеве также заявил, что Россия может начать новую атаку в "очень короткие сроки".

В свою очередь в МИД России пообещали не предпринимать никаких действий, которые будут угрожать Украине.