Россия не планирует нападать на Украину - МИД РФ

Российские дипломаты уверяют, что военные учения и перемещение войск являются регулярными и проводятся на собственной территории. При этом США они призвали прекратить оказывать военную поддержку Украины.

Россия не собирается нападать на Украину, но призывает Вашингтон принудить Киев выполнить Минские соглашения и прекратить военную поддержку нашей страны. Об этом заявил в среду, 19 января, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

"Мы не будем предпринимать никаких действий, которые будут угрожать Украине. Мы только проводим учения, регулярное перемещение войск на нашей собственной территории. И мы будем поступать так и впредь", — отметил Рябков.

Также он призвал США прекратить осуществлять военную поддержку Украины, так как в Кремле считают, что это напрямую угрожает России.

"Подчеркиваем необходимость прекращения подпитки воинствующего украинского режима поставками вооружений, инструкторским содействием, разработкой планов и их имплементации по сооружению военных баз, ведению учебно-тренировочных мероприятий и многому другому, что представляет для нас прямую, непосредственную угрозу", — сказал замминистра.

В то же время, Россия призывает Вашингтон принудить Киев выполнить Минские соглашения, если США действительно заинтересованы "в политическом урегулировании внутриукраинского конфликта".

"Мы призываем американских коллег — делали это на прошлой неделе и будем делать дальше — заняться, наконец, конкретными делами по части принуждения Киева к неукоснительному и полноформатному выполнению минских соглашений", — подчеркнул Рябков.

Отметим, что это не первое обещание России не вторгаться в Украину, которое озвучил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. 10 января на переговорах между Россией и США в Женеве Рябков заявил, что стягивание Россией войск к границе с Украиной не означает грядущей эскалации в регионе. Он тогда заверил, что "никаких планов, намерений напасть, в кавычках, на Украину у нас нет и быть не может, а все мероприятия по боевой подготовке войск, сил осуществляются в пределах нашей национальной территории".

Российские войска у границ Украины

Тем временем Россия продолжает стягивать свои войска к границам с Украиной.

К примеру, РФ разместила лагерь с РСЗО "Ураган" в 200 км от Киева. В 40 км от украинской границы были замечены реактивные системы, которые расположились в местах, где не заявлялось проведение учений "Союзная решимость-2022".

А в Южном военном округе РФ развернули первую бригаду с ЗРК "Бук-М3". Утверждается, что ЗРК будут прикрывать РФ от сил южного фланга НАТО.

Также Россия готовит к эвакуации своих дипломатов и членов их семей из Украины. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга заявила, что Вашингтон обладает информацией о таких приготовлениях, хотя в Москве это упорно отрицают.

Читайте также материал Фокуса о том, готовы ли ВСУ к отражению российского удара.