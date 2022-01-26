Лукашенко отримає жорстку відповідь Заходу, якщо військові РФ увірвуться в Україну з Білорусі, — Держдеп

У Держдепі заявили: влада Білорусі мало дбає про свій народ, а переживає за збереження свого режиму.

Режим білоруського лідера Олександра Лукашенка отримає жорстку відповідь Заходу, якщо з території Білорусі російські війська підуть на Україну. Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, пише Укрінформ.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

"В останні дні ми чітко підкреслили (владі – ред.) Білорусі, якщо вона дозволить використання своєї території для нападу на Україну, вона постане перед рішучою та швидкою відповіддю Сполучених Штатів, наших союзників і партнерів", — заявив представник Держдепартаменту США.

Ще Нед Прайс зазначив, що в разі потенційного вторгнення в Україну з білоруської території буде проведено перегляд угруповання сил НАТО в країнах, що межують із РБ.

США стурбовані запровадженням російських військ на територію Білорусі, оскільки Мінськ ставить під загрозу суверенітет республіки та підриває статус незалежної держави.

"Це зайве свідчення того, що цей режим мало піклується про власний народ, про державу, проте найбільше піклується про виживання та благополуччя самого режиму", — наголосив представник Держдепу.

У МЗС Білорусі назвали заяву Держдепу США про можливість нападу Росії на Україну з їхньої території "дивовижним набором фантазій і страшилок".

Нагадаємо, у Білорусі пройдуть спільні військові навчання з Росією "Союзна рішучість — 2022". Військові РФ і бронетехніка вже почали прибувати до РБ.