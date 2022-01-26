Лукашенко получит жесткий ответ Запада, если военные РФ ворвутся в Украину из Беларуси, - Госдеп

В Госдепе заявили: власти Беларуси мало заботятся о своем народе, а переживают за сохранение своего режима.

Режим белорусского лидера Александра Лукашенко получит жесткий ответ Запада в случае, если из территории Беларуси российские войска пойдут на Украину. Об этом заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс, пишет Укринформ.

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"В последние дни мы четко подчеркнули (власти – ред.) Беларуси, если она позволит использование своей территории для нападения на Украину, она предстанет перед решительным и быстрым ответом Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров", — заявил представитель Госдепартамента США.

Еще Нед Прайс отметил, что в случае потенциального вторжения в Украину с белорусской территории будет проведен пересмотр группировки сил НАТО в странах, граничащих с РБ.

США обеспокоены введением российских войск на территорию Беларуси, поскольку Минск ставит под угрозу суверенитет республики и подрывает статус независимого государства.

"Это лишнее свидетельство того, что этот режим мало заботится о собственном народе, о государстве, однако больше всего заботится о выживании и благополучии самого режима", — подчеркнул представитель Госдепа.

В МИД Беларуси назвали заявление Госдепа США о возможности нападения России на Украину с их территории "удивительным набором фантазий и страшилок".

Напомним, в Беларуси пройдут совместные военные учения с Россией "Союзная решимость — 2022". Военные РФ и бронетехника уже начали прибывать в РБ.