"Решается судьба человечества": Лукашенко заявил об угрозе ядерной войны

Если ядерные державы не договорятся, начнется третья мировая война, которую планета не переживет, — считает белорусский президент.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту заявил, что если страны, обладающие ядерным оружием, не смогут прийти к соглашениям, начнется третья мировая война, которую планета не переживет. Видео обращения белорусского лидера транслирует на YouTube информагентство "БелТА".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам Лукашенко, мир переживает время переформатирования в сферах политики, экономики и культуры. В новых условиях повсеместно повышается уровень агрессии до критической точки, а все миротворческие инициативы "кладутся под сукно".

"Крупные ядерные державы пытаются выстроить новые договоренности, понимая, что третью мировую планета вряд ли сможет пережить", — сказал Лукашенко.

Президент Беларуси считает, что пока эти страны не могут найти компромисс, а общественное мнение постепенно готовят к мысли о неизбежности новой глобальной войны.

"По сути решается судьба человечества. Либо новые договоренности, либо дальнейшая эскалация и новая мировая война", — подчеркнул белорусский президент.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил два условия, при которых новая война неизбежна — прямая агрессия против республики и нападения на Российскую Федерацию.

Беларусь планирует разместить контингент своей армии в пограничных с Украиной регионах. По словам Лукашенко, это связано с тем, что "украинцы начали стягивать туда войска", состоящих из "националистов- радикалов".