"Хотим защитить границу": Беларусь разместит контингент своей армии рядом с Украиной (видео)

В качестве аргумента президент Александр Лукашенко привел сведения о том, что Украина якобы стягивает к границам Беларуси подразделения "националистов-радикалов".

Власти Беларуси планируют развернуть контингент белорусской армии возле границ с Украиной, в связи с тем, что "украинцы начали стягивать туда войска". Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с главой Госпогранкомитета республики.

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По его словам, Беларусь уже давно говорила о своих планах провести совместные учения на пограничных территориях, которые должны начаться в феврале этого года.

"Это еще для нас важно, потому что нам придется там развернуть целый контингент белорусской армии…Мы просто хотим защитить нашу южную границу", — сказал Лукашенко.

Он добавил, ситуация на границах, в том числе с Украиной, постоянно усложняется, поскольку в пограничных районах концентрируются украинские войска.

"Политикам стоит обратить внимание на концентрацию войск не только на границах Латвии, Литвы, Польши, но и Украины. Украинцы начали стягивать туда войска, не понимаю зачем", — заявил Лукашенко.

Стоит отметить, что российские и белорусские вооруженные силы на юге Беларуси проведут совместные учения "Союзная решимость — 2022", в рамках которых будут отработаны механизмы противостояния вооруженным силам запада и юга.

По словам белорусского лидера, на западных рубежах республики, а именно в странах Прибалтики и Польше, сосредоточено более 30 тысяч военных с техникой и вооружением. А со стороны Украины происходит наращивание сил Национальной гвардии, состоящие из "националистов-радикалов".

"Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие, и это все в непосредственной близости от государственной границы нашей страны", — заявил Лукашенко.

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что Союзное государство не хочет войны, но если Запад будет продолжать свои агрессивные действия, то будет жесткий ответ. Белорусский президент сказал, что в случае стягивание войск НАТО к границам и введения санкций, Россия и Беларусь "ломанут так, что мало не покажется!".