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Воєнний фокус

Лукашенко пообіцяв повернути Україну в "лоно слов'янства" (відео)

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Лукашенко про Україну
Фото: скриншот | Виступ Лукашенка

За словами президента Білорусі, Захід намагається втопити в крові російсько-українське братство, яке своїм корінням сягає вглиб століть, тому його важливо зберегти.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко звернувся до народу та парламенту, під час якого він заявив про наміри повернути Україну в лоно "нашого слов'янства". Про це стало відомо з прямої трансляції виступу.

За словами президента, Україна обов'язково повернеться, адже зв'язок із нею є основою загальної безпеки та виживання. На його думку, Захід намагається "утопити в крові російсько-українське братство". Саме братство йде своєю історією в глибину століть, тому його важливо зберегти.

"Братство набагато вище, ніж надумані образи та політичні амбіції. Наші нерозривні зв'язки є основою загальної безпеки та виживання, тому ми повернемо нашу Україну в лоно нашого слов'янства", — заявив Лукашенко.

Також білоруський президент дав пораду своєму народові. Він запропонував білорусам "колупатися в землі", щоб "дурі було менше в голові". У Білорусь, за словами Лукашенка, ринули всі: із Росії, із Заходу, з України. Люди купують ділянки та живуть на них. Росіянам президент подякував за приїзд до Білорусі. Ділянки, за словами Лукашенка, купують повільно, але скоро буде все викуплено.

"Я ж вас закликаю: візьміть, колупайтеся на цій землі, дурі буде менше в наших головах, на ковід хворіти не будемо", — заявив президент.

Виступ Лукашенка

Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявив про те, що зараз вирішується доля людства через загрозу ядерної війни. Планета може цього не витримати. Також президент назвав дві умови початку війни – пряма агресія проти Білорусі, а друга – напад на Росію.