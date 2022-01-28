Лукашенко пообіцяв повернути Україну в "лоно слов'янства" (відео)

За словами президента Білорусі, Захід намагається втопити в крові російсько-українське братство, яке своїм корінням сягає вглиб століть, тому його важливо зберегти.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко звернувся до народу та парламенту, під час якого він заявив про наміри повернути Україну в лоно "нашого слов'янства". Про це стало відомо з прямої трансляції виступу.

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За словами президента, Україна обов'язково повернеться, адже зв'язок із нею є основою загальної безпеки та виживання. На його думку, Захід намагається "утопити в крові російсько-українське братство". Саме братство йде своєю історією в глибину століть, тому його важливо зберегти.

"Братство набагато вище, ніж надумані образи та політичні амбіції. Наші нерозривні зв'язки є основою загальної безпеки та виживання, тому ми повернемо нашу Україну в лоно нашого слов'янства", — заявив Лукашенко.

Також білоруський президент дав пораду своєму народові. Він запропонував білорусам "колупатися в землі", щоб "дурі було менше в голові". У Білорусь, за словами Лукашенка, ринули всі: із Росії, із Заходу, з України. Люди купують ділянки та живуть на них. Росіянам президент подякував за приїзд до Білорусі. Ділянки, за словами Лукашенка, купують повільно, але скоро буде все викуплено.

"Я ж вас закликаю: візьміть, колупайтеся на цій землі, дурі буде менше в наших головах, на ковід хворіти не будемо", — заявив президент.

[ + – ] Виступ Лукашенка

Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявив про те, що зараз вирішується доля людства через загрозу ядерної війни. Планета може цього не витримати. Також президент назвав дві умови початку війни – пряма агресія проти Білорусі, а друга – напад на Росію.