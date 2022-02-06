Україна об'єднається з Білоруссю та РФ в одну державу, — Лукашенко

До "Союзної держави", на думку президента Білорусі, також увійдуть й інші країни колишнього СРСР через "економічну потребу".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна може увійти до "Союзної держави" з Росією та Білоруссю через 15 років. Про це він сказав в інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову.

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Лукашенко також вважає, що об'єднатися із Росією у майбутньому можуть також країни Середньої Азії.

"Ви знаєте, Білорусь уже там (у "Союзній державі", — ред.). Думаю, що для Казахстану був гарний урок (антиурядові протести у січні — ред.). Якщо ви кажете — строк 15 років, впевнений, що там буде Україна, якщо ми не наробимо помилок. Туркменістан, Узбекистан і Таджикистан, я думаю, через свою потребу економічну, теж приєднаються", – сказав Лукашенко.

Через деякий час Володимир Соловйов опублікував у себе в Telegram-каналі інформацію про те, що нібито через публікацію цього фрагмента інтерв'ю Лукашенка внесли до бази сайту "Миротворець" як "пособника проросійських терористів та російських загарбників". Насправді главу Білорусі внесли до цього списку ще 3 вересня 2020 року за "співпрацю з проросійськими терористичними організаціями, участь у пропагандистських заходах Росії проти України" тощо.

Пізніше Соловйов помітив свою помилку.

Зазначимо, "Союзна держава" — назва проєкту об'єднання Росії та Білорусі в єдине утворення зі спільним парламентом, валютою, урядом, законодавством та символікою. Цю "державу" безуспішно намагаються створити з 1990-х років: договір про створення "Союзної держави" був підписаний ще 1999 року. За цей час РФ та Білорусь змогли уніфікувати лише податкове та митне законодавство. Робота над створенням "держави" помітно активізувалася у 2021 році. Восени Володимир Путін та Олександр Лукашенко підписали "декрет Союзної держави" та затвердили 28 нових програм інтеграції.

Як раніше писав Фокус, Лукашенко заявив про наміри повернути Україну в "лоно нашого слов'янства". На його думку, в конфлікті РФ з Україною винен Захід, який намагається "утопити в крові російсько-українське братерство".

Нагадаємо, у ці дні в Білорусі відбуваються військові навчання "Союзної держави", під час яких армії обох країн відпрацьовують сценарій війни з Україною.