"Ударный кулак" не создан: в МВД оценили угрозы со стороны армии Беларуси

Вадим Денисенко полагает, что без открытия белорусского фронта российской армии будет тяжело достичь успеха на Донбассе. В то же время 70% белорусов не хотят воевать против Украины.

Советник главы МВД Вадим Денисенко в комментарии изданию "Страна" сообщил, что у белорусской армии пока нет "ударного кулака" для наступления на Украину. По его мнению, самая большая угроза со стороны Беларуси — диверсионно-разведывательные группы.

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"По состоянию на сейчас в Беларуси не создан "ударный кулак", который позволил бы им начать двигаться в сторону Украины. Как и раньше, самая большая угроза сейчас — создание ДРГ", — сообщил Денисенко.

По его словам, на приграничных территориях со стороны Беларуси сосредоточено относительно небольшое количество личного состава белорусской армии — около 4 тысяч солдат, однако украинская сторона будет продолжать следить за накоплением сил вблизи своих границ.

Также Денисенко полагает, что на угрозу вероятного вступления белорусских вооруженных сил в войну на территории Украины влияют два прямо противоположных процесса. С одной стороны, без открытия белорусского фронта российской армии будет тяжело достичь успеха на Донбассе. С другой, как считает советник, 70% белорусов не хотят участвовать в войне против Украины.

"Так что Лукашенко тут очень скован. Сможет ли Путин найти аргументы для Лукашенко, пока сказать сложно", — отметил Денисенко.

Советник главы МВД также прокомментировал заявления президента РФ Владимира Путина о размещении на территории Беларуси российских ракет "Искандер-М", которые могут нести ядерные боеголовки. По мнению Денисенко, это всего лишь попытки со стороны Путина запугать Запад.

"Ничего подобного здесь не будет. Главное — следить, набирается ли у белорусов достаточно войска и ударной техникой, чтобы начать нападение на территорию Украины. Пока что этого нет", — подытожил Денисенко.

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Напомним, 25 июня в Санкт-Петербурге прошла встреча президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, во время которой обсуждались вопросы поставок "Искандеров-М" в Беларусь. Лукашенко во время обсуждения заявил, что Мински должнен быть готов применить в случае необходимости "самое серьезное оружие".

Как сообщило немецкое издание Die Welt, у России на сегодняшний день нет в распоряжении достаточных сил для широкомасштабного наступления в Украине. По мнению обозревателей, российская армия с началом войны ослабла, а на замену погибшим приходят плохо обученные солдаты.