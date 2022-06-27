У России нет сил на широкомасштабное наступление в Украине, — Die Welt

Осуществляя массированные ракетные удары по городам, Владимир Путин хочет продемонстрировать свое военное превосходство над противником и скрыть проблемы армии РФ.

У России на сегодняшний день нет сил для широкомасштабного наступления в Украине. Об этом говорится в материале издания Die Welt.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам журналистов, подразделения ВС РФ с начала вторжения сильно ослабли и на сегодняшний день у них нет сил для ведения широкомасштабного наступления в Украине на нескольких направлениях.

Die Welt утверждает, что российские военнослужащие сталкиваются с логистическими проблемами, а командные структуры работают плохо, из-за чего личный состав зачастую деморализован. Массированные ракетные удары ВС РФ по украинским городам немецкие журналисты называют попыткой президента России Владимира Путина продемонстрировать свою военную мощь и превосходство над украинской армией.

"Слишком много солдат (российских — ред.) умирают, а те, кто должен заменить погибших, плохо обучены, с небольшим боевым опытом. Ослабленная российская армия не может позволить себе новое широкомасштабное наступление в данный момент. После того, как Северодонецк был захвачен путинской армией, российские ракеты внезапно снова обстреляли Киев и другие города, находящиеся далеко от линии фронта — некоторые из них, по-видимому, были запущены из Беларуси. Но тот, кто думает, что у Москвы теперь есть преимущество, ошибается и не понимает, что скрывают обстрелы", — продолжили журналисты, комментируя один из самых массированных ракетных обстрелов Украины, который был осуществлен 25 июня.

В своем материале Die Welt отмечает, что вторая по численности армия в мире за четыре месяца так и не смогла "поставить на колени" соседнюю страну, что свидетельствует о проблемах с командованием и проведением провальных операций на нескольких направлениях.

Несмотря на то, что Северодонецк перешел под контроль России, в военном плане большинство успехов ВС РФ на Донбассе не имеют стратегического значения. По словам журналистов, армия страны-агрессора понесла серьезные потери в битве за областной центр Луганщины, а российские солдаты в течение четырех месяцев "гибли как мухи".

"Северодонецк может и пал, но Донбасс еще нет. Такие города, как Краматорск и Славанск, еще не захвачены российской армией. А между тем, они были построены как крепости и оккупация может занять месяцы. Тем более, что никакой другой тактики, кроме выжженной земли, российские войска не знают. Россияне бомбят и обстреливают все объекты, после чего заходит пехота. Это требует времени, которое Украина использует в своих интересах, ожидая новых поставок вооружения от стран Запада", — подытожили журналисты в своем материале.

Стоит отметить, что военная разведка Великобритании предупреждает о возможном возобновлении наступления ВС РФ в районе Изюма. По данным ведомства, Россия стягивает свои резервы к оккупированному городу, которые могут быть задействованы при попытке прорыва обороны ВСУ в направлении Славянска.

Также сообщалось, что в России призывают президента РФ Владимира Путина объявить тотальную мобилизацию и не повторять ошибок лидера Третьего Рейха Адольфа Гитлера.