Оккупированный ВС РФ Северодонецк разрушен на 90%, — Гайдай

Глава Луганской областной военной администрации сообщил, что выехать из города теперь возможно только через временно оккупированные территории.

Сергей Гайдай, глава Луганской областной военной администрации сообщил, что оккупированный российскими военными Северодонецк разрушен на 90%, 80% жилых домов придется сносить впоследствии. И выживать там будет крайне нелегко. Возобновить работу коммуникаций российские оккупанты не смогут.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Сейчас ВС РФ укрепляют свои позиции как в самом Северодонецке, так и в селах вокруг — Сиротином, Вороновом и Боровском.

Выехать из областного центра можно только через временно оккупированные территории.

[ + – ] Воронка от взрыва в Северодонецке Фото: Медиазона

Гайдай отметил, что сейчас оккупанты уже устанавливают в городе свои порядки, назначили "коменданта", имя которого пока не называют и снимают пропагандистские сюжеты с мирными жителями, покидающими укрытия завода "Азот". Сам завод почти разрушен, как и все основные производства в Северодонецке. Уничтожен и завод "Стеклопластик", на котором в 1960-х был разработан уникальный микроавтобус "Старт" — его снимали в фильме "Кавказская пленница.

Глава Луганской областной военной администрации отметил, что город конечно будет возвращен под контроль Украины и оккупирован "ненадолго".

[ + – ] Разрушенный дом в Северодонецке Фото: Медиазона

Ранее Гайдай отмечал, что украинские военные будут отходить на более укрепленные позиции. А пресс-офицер Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины Харитон Старский пояснил, что удерживать практически разрушенный город ценой жизни украинских военных было бы бессмысленно. Так что выход из Северодонецка был стратегическим отступлением.

Анна Маляр, замминистра обороны Украины, сообщила, что операция ВСУ в районе Северодонецка была сорвана из-за поспешных постов в соцсетях.