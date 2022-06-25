Окупований ЗС РФ Сєвєродонецьк зруйновано на 90%, — Гайдай

Голова Луганської обласної військової адміністрації повідомив, що виїхати з міста тепер можна лише через тимчасово окуповані території.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації повідомив, що окупований російськими військовими Сєвєродонецьк зруйнований на 90%, 80% житлових будинків доведеться зносити згодом. І виживати там буде вкрай нелегко. Відновити роботу комунікацій російські окупанти не зможуть.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Наразі ЗС РФ зміцнюють свої позиції як у самому Сєвєродонецьку, так і в селах навколо Сиротиному, Вороновому та Боровському.

Виїхати з обласного центру можна лише через тимчасово окуповані території.

[ + – ] Вирва від вибуху в Сєвєродонецьку Фото: Медиазона

Гайдай зазначив, що зараз окупанти вже встановлюють у місті свої порядки, призначили "коменданта", ім'я якого поки що не називають, і знімають пропагандистські сюжети з мирними жителями, які залишають укриття заводу "Азот". Сам завод майже зруйнований, як і всі основні виробництва в Сєвєродонецьку. Знищено і завод "Склопластик", на якому в 1960-х було розроблено унікальний мікроавтобус "Старт" — його знімали в фільмі "Кавказька бранка".

Голова Луганської обласної військової адміністрації зазначив, що місто, звичайно, буде повернуто під контроль України й окуповане "ненадовго".

[ + – ] Зруйнований будинок у Сєвєродонецьку Фото: Медиазона

Раніше Гайдай наголошував, що українські військові відходитимуть на укріпленіші позиції. А пресофіцер Бригади швидкого реагування Нацгвардії України Харитон Старський пояснив, що утримувати практично зруйноване місто ціною життя українських військових було б безглуздо. Тож вихід із Сєвєродонецька був стратегічним відступом.

Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України, повідомила, що операцію ЗСУ в районі Сєвєродонецька було зірвано через поспішні пости в соцмережах.