Операція ЗСУ біля прифронтового Сєвєродонецька зірвалася через пости в соцмережах, — Маляр

У Міноборони попросили не оприлюднювати інформацію про важливі пересування українських військ, доки про неї не повідомить Генштаб.

У Міноборони України повідомили, що військова операція ЗСУ біля Сєвєродонецька була зірвана через поспішні пости цивільних осіб у соцмережах. Про це у Facebook написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Маляр зазначила, що не можна публічно повідомляти про те, куди ЗСУ зайшли та звідки вийшли, поки про це офіційно не заявить Генштаб. Тому що це завдає шкоди роботі наших військових, адже, окрім безпосереднього просування на позиціях, реалізується ще низка військових завдань, а галас у соцмережах привертає до них непотрібну увагу, через що українські військові втрачають час, а їхні операції — ефект несподіванки.

Ганна Маляр наголосила, що до оприлюднення офіційної інформації Генштабу Збройних сил публічно не можна повідомляти про вихід чи захід підрозділів ЗСУ до населених пунктів, оскільки це шкодить українським бійцям.

"Це завдає шкоди роботі ЗСУ. Це забирає в них дорогоцінний час — добу/дві, яку вони ще могли реалізовувати свої військові плани та маневри в умовах непублічності ходу військової операції. Для їх виконання важливо це робити в умовах інформаційної тиші", — наголосила Маляр.

[ + – ] Повідомлення Ганни Маляр в соцмережах Фото: Скриншот

Маляр заявила, що вся інформація, яка вільно може обговорювати та поширюватися, виходить лише від двох джерел — Генштабу ЗСУ та Міноборони, які скоординовані інформаційно.

"Публічна демонстрація цивільними особами поінформованості про хід військових операцій і повідомлення про це в соцмережах до офіційних заяв Генштабу частково зриває військові операції: як це було вчора та позавчора в Сєвєродонецьку. Коли просто не дали ЗСУ доробити заплановане", — заявила Маляр.

Нагадаємо, раніше пресофіцер Бригади швидкого реагування Нацгвардії України Харитон Старський пояснив, чому українські військові залишили Сєвєродонецьк. Це був стратегічний відступ, оскільки утримувати населений пункт, інфраструктуру якого знищено на 90%, немає сенсу. Адже це загрожує життю військових, а Україна цінує своїх бійців.