Операция ВСУ возле прифронтового Северодонецка сорвалась из-за постов в соцсетях, — Маляр

В Минобороны попросили не обнародовать информацию о важных передвижениях украинских войск, пока о ней не сообщит Генштаб.

В Минобороны Украины сообщили, что военная операция ВСУ у Северодонецка была сорвана из-за поспешных постов гражданских лиц в соцсетях. Об этом в Facebook написала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Маляр отметила, что нельзя публично сообщать о том, куда ВСУ зашли и откуда вышли, пока об этом официально не заявит Генштаб. Потому что это наносит вред работе наших военных, ведь кроме непосредственного продвижения на позициях, реализуется еще ряд военных задач, а шумиха в соцсетях привлекает к ним ненужное внимание, из-за чего украинские военные теряют время, а их операции – эффект неожиданности.

Анна Маляр подчеркнула, что до обнародования официальной информации Генштаба Вооруженных сил публично нельзя сообщать о выходе или захода подразделений ВСУ в населенные пункты, так как это вредит украинским бойцам.

"Это наносит вред работе ВСУ. Это отнимает у них драгоценное время — сутки/двое, которые они еще могли реализовывать свои военные планы и маневры в условиях непубличности хода военной операции. Для их выполнения важно это делать в условиях информационной тишины", — подчеркнула Маляр.

[ + – ] Сообщение Анны Маляр в соцсетях Фото: Скриншот

Маляр заявила, что вся информация, которая свободно может обсуждать и распространятся – исходит только от двух источников: Генштаба ВСУ и Минобороны, которые скоординированы информационно.

"Публичная демонстрация гражданскими лицами осведомленности о ходе военных операций и сообщения об этом в соцсетях до официальных заявлений Генштаба отчасти срывает военные операции : как это было вчера и позавчера в Северодонецке. Когда просто не дали ВСУ доделать запланированное", — заявила Маляр.

Напомним, ранее пресс-офицер Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины Харитон Старский пояснил, почему украинские военные оставили Северодонецк. Это было стратегическое отступление, поскольку удерживать населенный пункт, инфраструктура которого уничтожена на 90%, не имеет никакого смысла. Ведь это угрожает жизням военных, а Украина ценит своих бойцов.