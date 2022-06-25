"Нужна мобилизация": пресс-секретарь "Роснефти" призвал Путина не повторять ошибку Гитлера

По мнению Михаила Леонтьева, руководство России откладывает мобилизацию, надеясь сохранить лояльность населения.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев призвал президента России Владимира Путина объявить мобилизацию. Он выразил свое мнение в эфире программы "Формула смысла" на канале "Соловьев Live".

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Во время обсуждения войны в Украине Михаил Леонтьев напомнил, что лидер нацистской Германии Адольф Гитлер объявил мобилизацию только в 1942 году, спустя год после начала вторжения в СССР. По мнению представителя "Роснефти", немцы опоздали, а потому проиграли Вторую мировую.

"Преждевременный переход к мобилизации невозможен, потому что сс*т. А перестанут сс*ть, когда станет так страшно, что уже все — это социально-политический феномен. У нас люди, управляющие экономикой, пугаются принятия решений, пугаются мобилизации. Напрямую пугают субъекта принятия решений", — высказался Леонтьев.

По его словам, руководители России руководствуются так называемой формулой "социальной стабильности", предложенной российским политологом Глебом Павловским: лояльность в обмен на демобилизацию. Якобы, Адольф Гитлер в экономике долгое время тоже придерживался этой концепции.

"Ты поддерживаешь действующую власть на том основании, что она от тебя ничего не хочет. То есть, не мобилизовывает ни в каком смысле и никогда. Эта мысль глубоко внушена, поэтому люди, принимающие решения, не хотят выходить за рамки формулы, а это неправильно", — объяснил Михаил Леонтьев.

Ранее появилась информация, что Россия готова призывать на войну в Украину мужчин с "легкими проступками". По мнению американских экспертов, власти РФ стремятся постепенно упрощать правила принятия граждан в армию для отправки в Украину, в том числе заключенных.

Фокус также писал, что Владимир Путин вместо россиян мобилизовал жителей Донбасса на войну с Украиной. Руководство так называемых "ЛНР" и "ДНР" насильно отправляют на фронт мужчин возрастом от 18 до 55 лет. По данным Сил обороны Украины, в мае 2021 года в "армии" боевиков насчитывалось около 28 тысяч человек.