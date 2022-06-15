Россия готова призывать на войну в Украину мужчин с "легкими проступками", — ISW

Аналитики Института изучения войны считают, что в РФ будут упрощать все требования, чтобы расширить мобилизацию в стране и брать даже заключенных.

Российское военное руководство продолжает расширять резерв призывников, манипулируя служебными требованиями и начало прибегать к упрощенной мобилизации мужчин для отправки их на войну в Украине. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

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В ведомстве считают, что в РФ будут упрощать все требования, чтобы расширить мобилизацию в стране и будут брать даже заключенных, у кого есть "легкие проступки".

Также в ISW считают маловероятным то, что Беларусь вступит в войну против Украины, даже несмотря на то, что Вооруженные силы Беларуси 14 июня начали командно-штабные учения, направленные на проверку возможностей управления войсками.

"Любое вступление Беларуси в войну также, вероятно, спровоцирует дальнейшие разрушительные санкции против Беларуси. Любая неподдерживаемая белорусская атака на север Украины, скорее всего, будет крайне неэффективной, а качество белорусских войск остается низким. ISW продолжит следить за передвижениями белорусов, но пока не прогнозирует вступление Беларуси в войну", — пишут аналитики.

Напомним, 15 июня СМИ сообщали, что Путин ведет сдержанную войну из-за отказа от мобилизации населения. По данным журналистов, в Минобороны США считают, что военная стратегия главы Кремля во многом ограничивается его отказом официально объявлять войну. Это не позволяет сохранить нужную численность военных.

В свою очередь издание Bloonberg пишет, что Россия израсходовала большую часть военной мощи в Украине, поэтому в стране могут объявить о мобилизации. Журналисты считают, что темпы наступления ВС РФ могут снизиться через несколько месяцев, потому что им нужна большая перегруппировка.