РФ израсходовала большую часть военной мощи в Украине, возможна мобилизация, — Bloomberg

Темпы наступления российских войск могут снизиться уже через несколько месяцев, так как им понадобится большая перегруппировка, сообщили источники журналистов.

Вооруженные силы РФ израсходовали большую часть своего потенциала за первые 100 дней полномасштабной войны против Украины, поэтому всего через несколько месяцев государству-агрессору придется замедлить темпы своего наступления. В то же время Кремль активно ищет по всей России желающих участвовать во вторжении, а также технику, в том числе и старые танки. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников, знакомых с ситуацией.

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"России может потребоваться всего несколько месяцев, чтобы замедлить операции для большой перегруппировки", — говорится в публикации.

Помимо этого Москва может быть вынуждена объявить массовую мобилизацию для продолжения полномасштабной войны, хотя российский лидер Владимир Путин не хотел прибегать к этому шагу, так как это бы показало, что "специальная военная операция" идет не по плану и было бы равносильно публичному объявлению полноценной войны, утверждают собеседники журналистов.

При этом проблемы в российской армии могут возникнуть не так скоро, как хотелось бы подразделениям Вооруженных сил Украины на Донбассе. Издание со ссылкой на заявления украинских официальных лиц пишет, что в условиях преимущества РФ в живой силе и вооружении ВСУ "приходится постепенно сдавать позиции" вокруг Северодонецка и Лисичанска. Если России удастся захватить эти два города, это будет означать фактическую оккупацию всей Луганской области, то есть, достижения цели, поставленной Путиным в начале войны, утверждают журналисты.

В то же время прогресс России в войне против Украины "остается медленным" и в основном касается только Луганской области. В свою очередь директор эстонского Международного центра обороны и безопасности Индрек Канник сообщил, что России, предположительно, потребуется еще по меньшей мере 2-3 месяца, чтобы взять Славянск и Краматорск под свой контроль. По словам эксперта, именно в случае оккупации этих городов РФ "будет настаивать на заключении сделки" с Украиной.

Также неназванный высокопоставленный чиновник из Восточной Европы сообщил журналистам, что тупиковая ситуация на поле боя вряд ли продлится долго, а "решающий момент может наступить через несколько месяцев".

Напомним, по мнению экспертов, в случае успеха на Донбассе российские войска могут нацелиться на захват Одессы и Николаева.

Тем временем, как утверждают в Министерства обороны Великобритании, подразделения ВСУ в Северодонецке укрываются вместе с мирными жителями в бункерах завода "Азот", из-за чего противник не сможет быстро перебросить свои силы на другие направления.