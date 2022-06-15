Оккупация Николаева и Одессы — следующие цели россиян после захвата Донбасса, — эксперт

Это важные стратегические города. Без Одессы Украина лишится выхода к морю, а Николаев — это "ворота" в Одессу, хотя и находится в 110 км.

Профессор Майкл Кларк, экс-руководитель Королевского объединенного института оборонных исследований, заявил, что Николаев и Одесса, вероятно, станут следующими целями российских войск, если им удастся захватить всю Луганскую и Донецкую области Украины. Об этом cообщает Sky News.

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Кларк отмечает, что после захваченных портовых городов Мариуполя, Бердянска и всего Азовского моря, ВС РФ, судя по всему, попытаются действовать в западном направлении и захватить Одессу.

Это важные стратегические города. Захват Одессы лишил бы Украину выхода к морю, а Николаев — это "ворота" в Одессу, несмотря на то, что он находится в 110 км от нее.

"Это большие цели. Однажды они уже провалились и были отброшены от Николаева, и поэтому сейчас, по всей видимости, пытаются удержать Херсон. Но если они смогут передислоцировать войска с Донбасса, дать им отдохнуть и переместить их в этот район, тогда, я уверен, следующей стратегической целью будет — продлить наземный коридор вдоль всего Юга Украины", — объяснил Кларк.

Вместе с тем, он напомнил, что российские войска однажды уже провалили эту задачу и их отбросили от Николаева.

По его словам, украинцы показали, что могут сдерживать россиян практически на любой территории. "Чего они не могут сделать, так это выгнать россиян и вернуть свои территории. Они пытаются, но это уже другая разновидность задачи. Думаю, украинцы смогут успешно защищать Одессу. Даже если русские перебросят туда войска с Донбасса, навскидку, в течение двух месяцев. Но посмотрим, военная кампании еще более непредсказуема, чем спорт", — объяснил военный аналитик.

Ранее Фокус разбирался в том, зачем Украина сражается за "мертвый" город Северодонецк и Лисичанск. В попытке добиться паритета сил, уступая российским войскам в тяжелой артиллерии, ВСУ намереваются вовлекать россиян в уличные бои, в которых наносится больший урон живой силе противника.