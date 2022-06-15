Окупація Миколаєва та Одеси — такі цілі росіян після захоплення Донбасу, — експерт

Це найважливіші стратегічні міста. Без Одеси Україна втратить вихід до моря, а Миколаїв — це "ворота" до Одеси, хоч і знаходиться за 110 км.

Професор Майкл Кларк, екскерівник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень, заявив, що Миколаїв та Одеса, ймовірно, стануть наступними цілями російських військ, якщо їм вдасться захопити всю Луганську та Донецьку області України. Про це повідомляє Sky News.

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Кларк зазначає, що після захоплених портових міст Маріуполя, Бердянська і всього Азовського моря, ЗС РФ, зважаючи на все, спробують діяти в західному напрямку і захопити Одесу.

Це найважливіші стратегічні міста. Захоплення Одеси позбавило б Україну виходу до моря, а Миколаїв — це "ворота" до Одеси, попри те, що вона знаходиться за 110 км від неї.

"Це великі цілі. Якось вони вже провалилися і відкинуті від Миколаєва, і тому зараз, мабуть, намагаються втримати Херсон. Але якщо вони зможуть передислокувати війська з Донбасу, дати їм відпочити й перемістити їх у цей район, тоді, я впевнений, наступною стратегічною метою буде продовжити наземний коридор уздовж усього Півдня України", — пояснив Кларк.

Водночас він нагадав, що російські війська одного разу вже провалили це завдання та їх відкинули від Миколаєва.

За його словами, українці показали, що можуть утримувати росіян практично на будь-якій території. "Чого вони не можуть зробити, так це вигнати росіян і повернути свої території. Вони намагаються, але це вже інший різновид завдання. Думаю, українці зможуть успішно захищати Одесу. Навіть якщо росіяни перекинуть туди війська з Донбасу навскидку протягом двох місяців. Але подивимося, військова кампанія ще непередбачуваніша, ніж спорт", — пояснив військовий аналітик.

Раніше Фокус розбирався в тому, навіщо Україна бореться за "мертве" місто Сєвєродонецьк та Лисичанськ. У спробі домогтися паритету сил, поступаючись російським військам у важкій артилерії, ЗСУ мають на меті залучати росіян у вуличні бої, в яких завдається більшої шкоди живій силі супротивника.