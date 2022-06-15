РФ витратила більшу частину військової могутності в Україні, можлива мобілізація, — Bloomberg

Темпи наступу російських військ можуть знизитися вже за кілька місяців, оскільки їм знадобиться велике перегрупування, повідомили джерела журналістів.

Збройні сили РФ витратили більшу частину свого потенціалу за перші 100 днів повномасштабної війни проти України, тому через кілька місяців державі-агресору доведеться уповільнити темпи свого наступу. Водночас Кремль активно шукає по всій Росії охочих брати участь у вторгненні, а також техніку, зокрема старі танки. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на високопоставлених європейських чиновників, знайомих із ситуацією.

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"Росії може знадобитися лише кілька місяців, щоб уповільнити операції для великого перегрупування", — йдеться у публікації.

Крім цього, Москва може бути змушена оголосити масову мобілізацію для продовження повномасштабної війни, хоча російський лідер Володимир Путін не хотів вдаватися до цього кроку, оскільки це показало б, що "спеціальна військова операція" йде не за планом і було б рівносильно публічному оголошенню повноцінної війни, стверджують співрозмовники журналістів.

Разом з тим проблеми у російській армії можуть виникнути не так швидко, як хотілося б підрозділам Збройних сил України на Донбасі. Видання з посиланням на заяви українських офіційних осіб пише, що в умовах переваги РФ у живій силі та озброєнні ЗСУ "доводиться поступово здавати позиції" навколо Сєвєродонецька та Лисичанська. Якщо Росії вдасться захопити ці два міста, це означатиме фактичну окупацію всієї Луганської області, тобто досягнення мети, поставленої Путіним на початку війни, стверджують журналісти.

Водночас прогрес Росії у війні проти України "залишається повільним" і здебільшого стосується лише Луганської області. Зі свого боку директор естонського Міжнародного центру оборони та безпеки Індрек Каннік повідомив, що Росії, ймовірно, потрібно ще щонайменше 2-3 місяці, щоб взяти Слов'янськ і Краматорськ під свій контроль. За словами експерта, саме у разі окупації цих міст РФ "наполягатиме на укладанні угоди" з Україною.

Також неназваний високопосадовець зі Східної Європи повідомив журналістам, що тупикова ситуація на полі бою навряд чи триватиме довго, а "вирішальний момент може настати за кілька місяців".

Нагадаємо, на думку експертів, у разі успіху на Донбасі російські війська можуть націлюватися на захоплення Одеси та Миколаєва.

Тим часом, як стверджують у Міністерстві оборони Великобританії, підрозділи ЗСУ у Сєвєродонецьку ховаються разом із мирними жителями у бункерах заводу "Азот", через що противник не зможе швидко перекинути свої сили на інші напрямки.