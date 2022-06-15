Війська РФ захопили більшу частину Сєвєродонецька, крім промзони, — розвідка Британії

Підрозділи ЗСУ ховаються разом із мирними жителями в бункерах заводу "Азот", через що противник не зможе швидко перекинути свої сили на інші напрямки.

Через місяць протистояння російські військові взяли під свій контроль більшу частину Сєвєродонецьк. Українські військові, які перебувають у підземному бункері заводу "Азот", завадять противнику перекинути свої підрозділи в інші регіони країни. Про це в середу, 15 червня, повідомила пресслужба Міністерства оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

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За даними відомства, тактика військ РФ, яка заснована на посиленому застосуванні артилерії, спричинила істотні збитки всьому місту. Також розвіддані свідчать, що підрозділи Збройних сил України разом із сотнями мирних жителів перебувають у підземному бункері заводу "Азот", розташованого в промзоні Сєвєродонецька.

У Міноборони Британії припустили, що окупанти закріпляться на території заводу та навколо нього, тоді як підрозділи Збройних сил України "зможуть вижити під землею". За оцінками британської розвідки, через це сили РФ, зосереджені в Сєвєродонецьку, не можуть бути перекинуті на інші частини фронту.

"Украй малоймовірно, що Росія очікувала такого сильного опору або такого тривалого конфлікту на виснаження при первісному плануванні вторгнення", — наголосили в британському оборонному відомстві.

[ + – ] Дані розвідки Великобританії

Нагадаємо, американські ЗМІ повідомляли, що російським військовим буде важко наступати на Лисичанськ, оскільки останній міст, який сполучав Сєвєродонецьк із підконтрольною українському уряду територією, був зруйнований.

Також ми писали, що, за даними керівника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая станом на 13 липня, росіяни контролюють понад 70% Сєвєродонецька.