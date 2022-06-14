Зруйнований міст у Сєвєродонецьку може зупинити просування росіян, — NYT

За словами журналістів, руйнування мосту перерізало єдине дорожнє сполучення із Сєвєродонецьком і водночас ускладнило подальший наступ російських військ на Лисичанськ.

За словами офіційних осіб Луганської області, останній міст, який сполучав Сєвєродонецьк із підконтрольною Україні територією на заході, зруйнований. Такий розвиток подій допоможе російським військам захопити міську територію, тому що українським військовим у сформованих обставинах буде складніше зміцнювати та постачати свої позиції, евакуювати поранених чи відступати. Водночас і російській армії буде складніше наступати на Лисичанськ. Про це повідомляє NYT.

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Незважаючи на те, що офіційні представники ЗСУ стверджують, що є можливості для доставки припасів у Сєвєродонецьк, що відбивається, тепер після кількох тижнів боїв залишається невизначеним, чи зможуть українські сили продовжувати захищати місто.

Руйнування мосту перерізало єдине дорожнє сполучення із Сєвєродонецьком і водночас ускладнило подальший наступ російських військ на Лисичанськ, який розташований дещо вище від Сєвєродонецька.

Поки невідомо, хто зруйнував міст, також не уточнюється, як доставлятимуться вантажі для постачання ЗСУ в Сєверодонецьку. Можливо, за допомогою понтонних мостів. Волонтери готують човни та мотузки для українських військових.

Інші мости в Сєвєродонецьку також були виведені з ладу РФ чи українськими військовими.

Попередній міст, ще до того, як його пошкодили, був завалений остовами пошкоджених автомобілів, тому проїхати по ньому й раніше було складно.

ЗС РФ протягом кількох тижнів атакують Сєвєродонецьк із кількох сторін, намагаючись відтіснити українські війська на захід.

Нагадаємо, що Сєвєродонецьк поки що повністю не захоплений, бої продовжуються, згідно з даними Інституту вивчення війни. Зазначається, що російське військове командування не поспішає вводити піхоту в місто.

Нагадаємо, що з'явилися детальні супутникові знімки зруйнованих мостів у Сєвєродонецьку. Імовірно, ЗС РФ вивели з ладу три мости, що з'єднували Лисичанськ із Сєверодонецьком, де в бомбосховищах на заводі "Азот" ховаються більше 500 жителів.

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними Генштабу ЗСУ, росіяни створюють підмогу для наступу на Слов'янськ. Із цією метою окупанти намагаються повністю захопити населений пункт Богородичне.