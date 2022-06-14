Разрушенный мост в Северодонецке может остановить продвижение россиян, — NYT

По словам журналистов, разрушение моста перерезало единственное дорожное сообщение с Северодонецком и вместе с тем усложнило дальнейшее наступление российских войск на Лисичанск.

По словам официальных лиц Луганской области, последний мост, соединявший Северодонецк с подконтрольной Украине территорией на западе, разрушен. Такое развитие событий может помочь российским войскам захватить городскую территорию, т.к. украинским военным в сложившихся обстоятельствах будет сложнее укреплять и снабжать свои позиции, эвакуировать раненых или отступать. Вместе с тем, и российской армии будет сложнее наступать на Лисичанск. Об этом сообщает NYT.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Несмотря на то, что официальные представители ВСУ утверждают, что есть возможности для доставки припасов в сражающийся Северодонецк, теперь после нескольких недель боев остается неопределенным, смогут ли украинские силы продолжать защищать город.

Разрушение моста перерезало единственное дорожное сообщение с Северодонецком, и вместе с тем усложнило дальнейшее наступление российских войск на Лисичанск, который находится несколько выше относительно Северодонецка.

Пока неизвестно, кто разрушил мост, также не уточняется, как будут доставляться грузы для снабжения ВСУ в Северодонецке. Возможно, посредством понтонных мостов. Волонтеры готовят лодки и веревки для украинских военных.

Другие мосты в Северодонецке также были выведены из строя РФ или украинскими военными.

Предыдущий мост, еще до того, как его повредили, был завален остовами поврежденных автомобилей, поэтому проехать по нему и прежде было сложно.

ВС РФ на протяжении нескольких недель атакуют Северодонецк с нескольких сторон, пытаясь оттеснить украинские войска к западу.

Напомним, что Северодонецк пока еще полностью не захвачен, бои продолжаются, согласно данным Института изучения войны. Отмечается, что российское военное командование не спешит вводить пехоту в город.

Напомним, что появились детальные спутниковые снимки разрушенных мостов в Северодонецке. Предположительно ВС РФ вывели из строя три моста, соединявших Лисичанск с Северодонецком, где в бомбоубежищах на заводе "Азот" прячутся больше 500 жителей.

Ранее Фокус сообщал, что, по данным Генштаба ВСУ, россияне создают подспорье для наступления на Славянск. Для этой цели оккупанты пытаются полностью захватить населенный пункт Богородичное.