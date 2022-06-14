Северодонецк полностью не захвачен, бои идут, — ISW

По данным исследователей, российские войска не спешат вводить свои пехотные подразделения в город. Наступление ведется при поддержке артиллерии и штурмовой авиации.

Аналитики из Института изучения войны отмечают, что украинские военные 12 июня продолжали удерживать позиции в районе завода "Азот". Об этом сообщается в публикации ISW.

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В подтверждение приводится видеозапись, сделанная бойцами ВСУ, с подтвержденной геолокацией. В 4 км к востоку от Северодонецка россияне провели безуспешную вылазку на Метелкино.

Вместе с тем, сообщается со ссылкой на источники в Минобороны Украины, что войска РФ провели наступательные операции в Северодонецке и оттеснили ВСУ от центра города, однако полностью город не захвачен. Объясняется это тем, что российские войска не спешат вводить свои (возможно, малочисленные) пехотные подразделения. ВС РФ всецело полагаются на артиллерию и штурмовую авиацию, проводят наступательные операции.

[ + – ] Карта боев в районе Северодонецка.

В публикации приводится цитата глава Луганской ОВА Сергея Гайдая о том, российские войска разрушили последний мост из Северодонецка в Лисичанск и что силы РФ имеют существенный перевес в том, что касается артиллерии. Аналитики также цитируют заместителя главы так называемой "ДНР" Эдуарда Басурина, который обвинил украинских военных в разрушении моста. Однако весьма маловероятно, что украинские военные решились бы на такой шаг, пока какие-то силы все еще остаются в Северодонецке.

[ + – ] Карта боевых действий в Херсонской области.

На северо-западе Херсонской области ВСУ, судя по всему, продолжают постепенно наступать на позиции россиян на восточном берегу реки Ингулец. С ссылкой на Оперативное командование "ЮГ" сообщается об ожесточенных боях в районе Давыдова Брода, важного населенного пункта в оперативном отношении. Российские войска провели воздушную разведку над территорией населенного пункта, а масштабы украинского наступления в населенном пункте остаются неясными.

Напомним, что наши военные уничтожили 28 солдат российских войск и гаубицу "Мста-Б" на юге страны. Артиллерия ВСУ нанесла россиянам потери в живой силе, также уничтожены 10 единиц техники.

Ранее Фокус сообщал, что российская армия создает плацдарм и готовится к наступлению на Славянск, для этой цели они пытаются захватить Богородичное.