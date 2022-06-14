Сєвєродонецьк повністю не захоплений, бої тривають, — ISW

За даними дослідників, російські війська не поспішають вводити свої піхотні підрозділи до міста. Наступ ведеться за підтримки артилерії та штурмової авіації.

Аналітики з Інституту вивчення війни зазначають, що українські військові 12 червня продовжували утримувати позиції у районі заводу "Азот". Про це повідомляється у публікації ISW.

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На підтвердження наводиться відеозапис, зроблений бійцями ЗСУ, з підтвердженою геолокацією. За 4 км на схід від Сєвєродонецька росіяни провели безуспішну вилазку на Метьолкіне.

Водночас, повідомляється з посиланням на джерела в Міноборони України, що війська РФ провели наступальні операції у Сєвєродонецьку та відтіснили ЗСУ від центру міста, проте повністю місто не захоплене. Пояснюється це тим, що російські війська не поспішають ввождити свої (можливо, нечисленні) піхотні підрозділи. ЗС РФ повністю покладаються на артилерію і штурмову авіацію, проводять наступальні операції.

[ + – ] Карта боїв у районі Сєверодонецька.

У публікації наводиться цитата глави Луганської ОВА Сергія Гайдая про те, що російські війська зруйнували останній міст із Сєвєродонецька до Лисичанська і що сили РФ мають істотну перевагу в тому, що стосується артилерії. Аналітики також цитують заступника голови так званої ДНР Едуарда Басуріна, який звинуватив українських військових у руйнуванні мосту. Проте дуже малоймовірно, що українські військові наважилися б на такий крок, поки якісь сили все ще залишаються у Сєвєродонецьку.

[ + – ] Карта бойових дій у Херсонській області

На північному заході Херсонської області ЗСУ, зважаючи на все, продовжують поступово наступати на позиції росіян на східному березі річки Інгулець. З посиланням на Оперативне командування "Південь" повідомляється про запеклі бої в районі Давидова Броду, важливого населеного пункту в оперативному стосунку. Російські війська провели повітряну розвідку над територією населеного пункту, а масштаби українського наступу в населеному пункті залишаються незрозумілими.

Нагадаємо, що наші військові знищили 28 солдат російських військ і гаубиці "Мста-Б" на півдні країни. Артилерія ЗСУ завдала росіянам втрат у живій силі, також знищено 10 одиниць техніки.

Раніше Фокус повідомляв, що російська армія створює плацдарм і готується до наступу на Слов'янськ, для цього вони намагаються захопити Богородичне.