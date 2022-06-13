РФ захопила понад 70% Сєвєродонецька, бої точаться за кожен будинок, — Гайдай

Голова Луганської ОВА повідомив, що українські військові зробили хороші зміцнення в районі заводу "Азот", тому противнику складно окупувати решту 30% території.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Російські війська контролюють понад 70% території Сєвєродонецька Луганської області, бої точаться за кожен будинок. Про це в понеділок, 13 червня, в ефірі каналу "Белсат" заявив керівник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

"На сьогоднішній момент, на жаль, Росія контролює понад 70% міста… Запеклі бої точаться вже не просто за вулицю, а за кожен будинок", — сказав чиновник.

Відповідаючи на запитання, що заважає російським військам окупувати решту 30% міста, Гайдай заявив, що українські Збройні сили облаштували "досить хороші укріплення в районі заводу ("Азот") та на околиці".

При цьому голова ОВА повідомив, що на "Азоті" знаходяться майже 500 жителів міста, з яких 40 — діти. У зв'язку з цим влада намагається провести організовану евакуацію з підприємства.

Також він зазначив, що повноцінна евакуація із Сєвєродонецька наразі неможлива, оскільки вся територія міста зазнає обстрілів.

"Лише військові можуть по парі людей на день вивозити… Підвезення гуманітарних вантажів до Сєвєродонецька неможливе, все прострілюється", — додав Гайдай.

За словами голови Луганської ОВА, загрози оточення українських військ у регіоні немає, траса Лисичанськ — Бахмут не перебуває під контролем окупантів, проте також обстрілюється супротивником.

Нагадаємо, раніше Гайдай повідомив, що українські військові не збираються "здавати" місто, проте можуть відійти на більш укріплені позиції через інтенсивні обстріли російських окупантів.

Сьогодні Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що противник витіснив українських бійців із центру Сєвєродонецька.