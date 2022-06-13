Окупанти витіснили ЗСУ з центру Сєвєродонецька, — зведення Генштабу

Російські війська продовжують намагатися оточити українські сили в районі Сєвєродонецька та Лисичанська.

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Російські війська витіснили українські Збройні сили із центру Сєвєродонецька Луганської області та проводили штурм на Слов'янському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 13 червня.

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Донбас

Слов'янський напрямок — противник сконцентрувався на штурмі Долини та Богородичного, спроби були безуспішними. Війська РФ здійснили заміну понад 100 пошкоджених машин;

Донецький напрямок — російські військові намагаються оточити сили ЗСУ в районі Сєвєродонецька та Лисичанська, а також заблокувати шлях постачання українських військ із Бахмута. Окупанти продовжують поповнювати втрати. У напрямку Кремінної та Старобільська противник перемістив понад 80 одиниць техніки, зокрема артилерійські системи;

Лиманський напрямок — активних бойових дій противник не вів, продовжив обстрілювати позиції українських військ у районі н.п. Маяки та Серебрянки — за 10 км від Слов'янська та 5 км від Сєверного відповідно;

Сєвєродонецький напрямок — супротивник із частковим успіхом вів штурм за підтримки артилерії, витіснив українські сили з центру Сєвєродонецька, продовжуються бойові дії. Російська армія здійснила артобстріл позицій ЗСУ в районі Лисичанська, Сєвєродонецька й Тошківки;

Бахмутський напрямок — ЗСУ відбили штурм на напрямках Вікторівка-Врубівка та Комишуваха-Врубівка. Російські війська відновили наступ у районі Золотого, закріплюються межі Роти-Миронівка. Безуспішно вели штурм за напрямками Доломітне-Кодема, Доломітне-Новолуганське. Противник проводив повітряну розвідку БПЛА в районі Покровського;

Курахівський напрямок — російські війська завдали авіаудару по позиціях ЗСУ в Красногорівці, що 15 км від Курахового;

Авдіївський, Новопавлівський, Запорізький напрями — противник відкривав вогонь вздовж лінії зіткнення для того, щоб завадити перекиданню резервів на інші напрямки.

Інші напрямки

Волинський, Поліський, Сіверський — ситуація суттєво не змінилася, на останньому окупанти обстріляли позиції ЗСУ з артилерії та мінометів у районі Хрінівки Чернігівської області;

Харківський — російські війська сконцентровані на позиційній обороні та недопущенні просування українських сил до кордону. ЗС РФ вели штурм у напрямі Тернова-Ізбицьке, мав частковий успіх і закріпився на північній околиці. Крім цього, противник дистанційно мінував можливі шляхи висування українських сил у районі Петрівки, що за 20 км від Старого Салтова. Окупанти вели розвідку в Шестаковому за допомогою безпілотника;

Південнобузький — противник веде позиційну оборону, основні зусилля сконцентрував на збереженні раніше окупованих територій, проводив інженерне обладнання позицій у районах Шилової Балки та Придніпровського. Вів розвідку в районі Давидового Броду за допомогою безпілотника.

Інші події

Війська РФ продовжують блокувати прохід цивільних кораблів на північному заході Чорного моря. Там до запуску крилатих ракет "Калібр" готові шість носіїв.

Нагадаємо, раніше мер Сєвєродонецька Олександр Стрюк заявив, що ЗСУ контролюють третину міста.

У свою чергу, аналітики повідомляли про спроби противника просунутися від Ізюма в бік Слов'янська.