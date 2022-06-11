ЗСУ контролюють третину Сєвєродонецька, але їм нічим захищатися від бомбардувань — мер міста

За словами Олександра Стрюка, у місті продовжуються запеклі бої, але українські солдати тримають оборону. Зараз головна проблема — постійні бомбардування, тому ЗСУ потребує далекобійної артилерії та систем ППО.

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У Сєвєродонецьку тривають запеклі вуличні бої, проте ЗСУ продовжують контролювати третину міста. Про це у коментарі ВВС розповів голова міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

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"Побудовано лінію оборони, і в прилеглих житлових кварталах тривають бої. Проводяться військові операції, намагаються відтіснити [росіян]", — сказав він.

Стрюк наголосив, що головна проблема української армії — масові бомбардування, від яких нема чим захищатися. Щоб давати ефективну відсіч окупантам, ЗСУ потрібні далекобійна артилерія та системи ППО.

За словами мера, російські війська обстрілюють з важкої артилерії та з повітря житлові квартали та хімічний завод "Азот". 10 червня внаслідок обстрілу вибухнули цех обробки аміаку та склад із відпрацьованими хімікатами, які горять уже добу.

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Британська розвідка повідомила 11 червня, що російським військам не вдається просуватися на південь Сєвєродонецька, у місті продовжуються вуличні бої, які спричиняють велику кількість жертв як з боку російських окупантів, так і з боку української армії.

Сьогодні керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що 12 червня — в день Росії — в області очікують збільшення інтенсивності обстрілів у рази. Також Гайдай наголосив, що поширювана бойовиками так званого "ЛНР" інформація щодо блокування українських захисників на хімзаводі "Азот" не відповідає дійсності.

Нагадаємо, раніше у коментарі Фокусу військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому росіяни так наполегливо намагаються захопити Сєвєродонецьк. Він зазначив, що з військової точки зору місто не має важливого значення, проте окупація всієї Луганської області дозволить Росії заявити про велику перемогу та взяти паузу, щоб підготуватися до наступу на інших напрямках.