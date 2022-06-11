ЗС РФ не вдається просуватися в Сєвєродонецьку, йдуть вуличні бої — розвідка Британії

За даними Міноборони Британії, як із боку супротивника, так і з боку українських військових, ймовірно, велика кількість жертв у боях за місто. Також окупанти застосовують артилерію та авіацію, щоб пробити оборону ЗСУ.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Російським військам не вдається просуватися на південь Сєвєродонецька Луганської області, у місті досі точаться вуличні бої. Однак, як з боку російських військових, так і з боку української армії, ймовірно, велика кількість жертв. Про це повідомляє розвідка Великої Британії у Twitter.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

У Міноборони Британії зазначають, що Росія масово обстрілює позиції українських військових за допомогою артилерії та авіації з метою завалити оборону ЗСУ.

Водночас РФ не вистачає сучасних високоточних ракет. Тому російські війська використовують старі та неефективні снаряди, які призводять до великих руйнувань і жертв серед цивільного населення. Відомо, що з квітня російські середні бомбардувальники запускали десятки важких протикорабельних ракет Х-22 60-х років минулого століття по наземним цілям.

"Ці 5,5-тонні ракети насамперед призначалися для знищення авіаносців з використанням ядерної боєголовки. Коли вони використовуються для наземного нападу, то вони дуже неточні, тому можуть завдати значної побічної шкоди і призвести до жертв серед цивільного населення", — сказано в повідомленні.

Крім того, британські розвідники вважають, що українська протиповітряна оборона все ще стримує тактичну авіацію РФ від завдання ударів по більшій частині території України.

Усі важливі новини першими публікуються у нашому Telegram-каналі "Быстрый Фокус". Підписуйтесь і будьте в курсі подій раніше за всіх!

Нагадаємо, представник ГУР Вадим Скибицький розповів, що через 3 місяці повномасштабного вторгнення у Росії вичерпалися запаси ракет на 60%. Крім того, швидко виробляти їх у РФ більше не можуть через санкції, тому ворожі війська застосовують ракети старого зразка.

10 червня командування "Південь" зазначало, що Чорноморський флот РФ націлив на Україну 40 крилатих ракет. В ЗСУ розповіли, що у Чорному морі на постійній основі базуються чотири російські надводні носії крилатих ракет.