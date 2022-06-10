"Програємо у війні артилерією": у ГУР розповіли про проблеми зі зброєю у ЗСУ

Український розвідник Вадим Скібіцький заявив, що зараз у ЗС РФ у 10-15 разів більше артилерійських установок, ніж у ЗСУ. Крім того, українські військові витратили майже всі боєприпаси до артилерії.

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Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що зараз українські військові програють російській армії через протистояння за допомогою артилерій. За його словами, зараз у росіян у 10-15 разів більше артилерійських установок, ніж у ЗСУ. А ситуація на фронті залежатиме від військової допомоги країн Заходу. Про це Скібіцький розповів виданню The Guardian.

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"Зараз йде артилерійська війна і ми програємо з погляду артилерії. Зараз все залежить від того, що нам дає Захід. Україна має одну артилерійську зброю на 10-15 російських артилерійських знарядь. Наші західні партнери віддали нам близько 10% того, що вони мають", — сказав він.

Вадим Скібіцький розповів, що Україна використовує від 5000 до 6000 артилерійських снарядів на день. Крім того, українські військові майже витратили всі артилерійські боєприпаси та використовують стандартні снаряди НАТО 125 калібру.

"Європа також постачає снаряди меншого калібру, але в міру того, як у Європі вони закінчуються, їх кількість стає меншою", — додав він.

Представник української розвідки також наголосив на необхідності постачання Заходом ракетних комплексів далекої дії для знищення російської артилерії здалеку. Скібіцький вважає, що найближчим часом війна залишиться переважно артилерійською, а кількість ракетних ударів Росією буде на колишньому рівні.

"Ми помітили, що Росія завдає набагато менше ракетних ударів і використовує ракети H-22, це старі радянські ракети 1970-х років. Це показує, що в Росії закінчуються ракети", — заявив український розвідник.

За його словами, РФ не може швидко виробляти ракети через санкції Заходу, а після понад 3-х місяців вторгнення її запаси вичерпалися на 60%.

У ГУР також розповіли, що зараз найзапекліші артилерійські бої точаться на Донбасі. Росія сконцентрувалася на захопленні Донецької та Луганської областей для повного виходу на їхні адміністративні кордони. Після цього ЗС РФ можуть піти в наступ на Одесу та Запоріжжя.

Вадим Скібіцький додав, що РФ може воювати за нинішніх темпів ще рік без мобілізації населення та виробництва зброї. Він вважає, що її мета — вся Україна і навіть більше.

Крім того, він не відкидає, що у Кремлі можуть спробувати тимчасово заморозити воєнні дії, щоб переконати Захід зняти санкції.

Нагадаємо, військовий експерт Ед Арнолд вважає, що для перехоплення ініціативи у війні з армією РФ Україні потрібні свіжі війська та західна зброя. Наразі ЗСУ намагаються виграти час та "уповільнити" росіян, щоб дочекатися отримання важкого озброєння.

9 червня голова Міноборони України Олексій Резніков розповів, що щодня на фронті гине близько 100 українських бійців. За його словами, у ЗС РФ є сили для того, щоб просуватися на деяких ділянках фронту.