Потрібні свіжі війська і західна зброя, тоді ЗСУ перехоплять ініціативу, — експерт (відео)

Наші військові втягують росіян у вуличні бої. Але робити це було необов'язково, вони могли відступити до більш захищеного Лисичанська. Річка Сіверський Донець є природним укріпрайоном.

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Військовий експерт із Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Ед Арнолд представив своє бачення поточних подій на сході України. За його словами, російські війська досягають помітного прогресу вздовж східного флангу, а також посилюють пропаганду. Українські військові в районі Сєвєродонецька почали отримувати текстові повідомлення, які мають підірвати моральний дух. Про це повідомляє Sky News.

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Сєвєродонецьк

Ед Арнолд прокоментував заяву Зеленського про те, що у Сєвєродонецьку вирішується доля Донбасу. Аналітик сказав, що з політичного погляду це дуже можливо. Проте з військової точки зору дещо інакше.

Українські військові віддали перевагу втягнути росіян у вуличні бої. Але робити це було зовсім необов'язково, вони могли відступити до Лисичанська, укріпленого району. Річка Сіверський Донець є природним укріпрайоном, яким українці зможуть скористатися.

ЗСУ намагаються виграти час

За словами Арнолда, ЗСУ намагаються "уповільнити" наступ Росії, оскільки потрібен час, щоб отримати важке озброєння із країн Заходу.

Для якісного контрнаступу, щоб спробувати повернути деякі із захоплених територій, потрібна важка артилерія та можливості для маневрів.

"Зараз українці намагаються сповільнити наступ росіян, тому знадобиться певний час на постачання зброї, більш мобільної та точної, порівняно російськими системами, — пояснив Арнольд. — Для належного контрнаступу з погляду українських військових, щоб спробувати повернути захоплені території, їм справді знадобиться ця важка зброя. І не тільки в сенсі вогневої потужності, але й маневреності. Вони намагаються виграти час, щоб привезти зброю на передову, яка буде дуже ефективною, коли їм це вдасться зробити".

Ізюм

Експерт виділив Ізюм як центр, через який російські війська переправлялися на схід та південь України.

"Ізюм був настільки важливим, що керівник Генштабу особисто очолював командування тією операцією. Але через кілька тижнів все суттєво сповільнилося, — зазначив експерт. — Зараз вони знову починають нарощувати наступ на південному сході. Якщо вони продовжать у тому ж дусі і отримають підкріплення, а також посилять тиск на Сєвєродонецьк, надалі зможуть перейти до захоплення Слов'янська".

За словами аналітика, ЗСУ не вистачає ресурсів у потрібних районах, якщо вдасться залучити підкріплення, свіжі війська та західну зброю із навченими військовими, ініціатива може перейти до українців.

Раніше Фокус повідомляв, що втрата захопленого Херсона виявиться суттєвою для військ РФ. За словами військового експерта Майкла Кларка, те, що відбувається на херсонському напрямку, поки не досягло свого піку. Але це безумовно відбудеться через кілька тижнів.