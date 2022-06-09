Нужны свежие войска и западное оружие, тогда ВСУ перехватят инициативу, — эксперт (видео)

Наши военные втягивают россиян в уличные бои. Но делать это было необязательно, они могли отступить к более защищенному Лисичанску. Река Северский Донец служит естественным укрепрайоном.

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Военный эксперт из Королевского объединенного института оборонных исследований Эд Арнолд представил свое видение текущих событий на востоке Украины. По его словам, российские войска добиваются заметного прогресса вдоль восточного фланга, а также усиливают пропаганду. Украинские военные в районе Северодонецка начали получать текстовые сообщения, призванные подорвать моральный дух. Об этом сообщает Sky News.

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Северодонецк

Эд Арнолд прокомментировал заявление Зеленского о том, что в Северодонецке решается судьба Донбасса. Аналитик сказал, что с политической точки зрения, это очень может быть. Однако с военной точки зрения все несколько иначе.

Украинские военные предпочли внянуть россиян в уличные бои. Но делать это было вовсе необязательно, они могли отступить к Лисичанску, более укрепленному району. Река Северский Донец служит естественным укрепрайоном, которым украинцы смогут воспользоваться.

ВСУ пытаются выиграть время

По словам Арнолда, ВСУ пытаются "замедлить" наступление России, поскольку нужно время, чтобы получить тяжелое вооружение из стран Запада.

Для качественного контрнаступления, чтобы попытаться вернуть некоторые из захваченных территорий, нужна тяжелая артиллерия и возможности для маневров.

"Сейчас украинцы пытаются замедлить наступление россиян, т.к. понадобится определенное время на поставки оружия, более мобильного и точного, по сравнению российскими системами, — объяснил Арнольд. — Для должного контрнаступления с точки зрения украинских военных, чтобы попытаться вернуть захваченные территории, им действительно будет нужно это тяжелое оружие. И не только в смысле огневой мощи, но и маневренности. Они пытаются выиграть время, чтобы привести оружие на передовую, которое будет очень эффективным, когда им удастся это сделать".

Изюм

Эксперт выделил Изом как центр, через который российские войска переправлялись на восток и юг Украины.

"Изюм был настолько важен, что руководитель Генштаба лично возглавлял командование той операцией. Но спустя несколько недель все существенно замедлилось, — отметил эксперт. — Сейчас же они вновь начинают наращивать наступление на юго-востоке. Если они продолжат в том же духе и в то же время получат подкрепление, и усилят давление на Северодонецк, в дальнейшем смогут перейти к захвату Славянска".

По словам аналитика, ВСУ не хватает ресурсов в нужных районах, если получится привлечь подкрепление, свежие войска и западное оружие с обученными военными, инициатива может перейти к украинцам.

Ранее Фокус сообщал, что потеря захваченного Херсона окажется существенной для войск РФ. По словам военного эксперта Майкла Кларка, происходящее на херсонском направлении пока не достигло своего пика. Но это определенно произойдет спустя несколько недель.