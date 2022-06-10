"Проигрываем в войне артиллерией": в ГУР рассказали о проблемах с оружием в ВСУ

Украинский разведчик Вадим Скибицкий заявил, что сейчас у ВС РФ в 10-15 раз больше артиллерийских установок, чем у ВСУ. Кроме того, украинские военные израсходовали почти все боеприпасы к артиллерии.

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Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что сейчас украинские военные проигрывают российской армии из-за противостояний с помощью артиллерий. По его словам, сейчас у россиян в 10-15 раз больше артиллерийских установок, чем у ВСУ. А ситуация на фронте будет зависеть от военной помощи стран Запада. Об этом Скибицкий рассказал изданию The Guardian.

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"Сейчас идет артиллерийская война и мы проигрываем с точки зрения артиллерии. Сейчас все зависит от того, что нам дает Запад. Украина имеет одно артиллерийское орудие на 10-15 российских артиллерийских орудий. Наши западные партнеры отдали нам около 10% того, что у них есть", — сказал он.

Вадим Скибицкий рассказал, что Украина использует от 5000 до 6000 артиллерийских снарядов в день. Кроме того, украинские военные почти израсходовали все артиллерийские боеприпасы и используют стандартные снаряды НАТО 125 калибра.

"Европа также поставляет снаряды меньшего калибра, но по мере того, как в Европе они заканчиваются, их количество становится меньше", — добавил он.

Представитель украинской разведки также подчеркнул необходимость поставок Западом ракетных комплексов дальнего действия для уничтожения российской артиллерии издалека. Скибицкий считает, что в ближайшем будущем война останется преимущественно артиллерийской, а количество ракетных ударов Россией будет на прежнем уровне.

"Мы заметили, что Россия наносит гораздо меньше ракетных ударов и использует ракеты H-22, это старые советские ракеты 1970-х годов. Это показывает, что у России заканчиваются ракеты", — заявил украинский разведчик.

По его словам, РФ не может быстро производить ракеты из-за санкций Запада, а после более 3-х месяцев вторжения ее запасы исчерпались на 60%.

В ГУР также рассказали, что сейчас самые ожесточенные артиллерийские бои идут на Донбассе. Россия сконцентрировалась на захвате Донецкой и Луганской областей для полного выхода на их административные границы. После этого ВС РФ могут пойти в наступление на Одессу и Запорожье.

Вадим Скибицкий добавил, что РФ может воевать в нынешних темпах еще год без мобилизации населения и производства оружия. Он считает, что ее цель — вся Украина и даже больше.

Кроме того, он не исключает, что в Кремле могут попытаться временно заморозить военные действия, чтобы убедить Запад снять санкции.

Напомним, военный эксперт Эд Арнолд считает, что для перехвата инициативы в войне с армией РФ Украине нужны свежие войска и западное оружие. Сейчас ВСУ пытаются выиграть время и "замедлить" россиян, чтобы дождаться получения тяжелого вооружения.

9 июня глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал, что каждый день на фронте погибает около 100 украинских бойцов. По его словам, у ВС РФ есть силы для того, чтобы продвигаться на отдельных участках фронта.